Мъж нареди най-големият пъзел в света (ВИДЕО)

29 април 2026, 8:31 часа 0 коментара
Снимка: стоп кадър
Мъж в американския щат Колорадо е наредил най-големия пъзел в света, съобщи телевизионният канал KRDO. Сглобяването на всички 60 000 части в една картина Лу Салас започва преди четири години. Мъжът е посветил на заниманието си над 800 часа.

"Най-големият пъзел в света от Dowdle" се предлага в 60 кутии, всяка от които с по 1000 части. Всеки квадрант се нарежда и се съхранява дебели пластмасови листове, които след това се сглобяват, за да се получи цялостната картина от 60 000 части.

Логистиката около пъзела се е оказала по-голяма от самия него. Лу Салас разказва, че през цялото време в начинанието му е помагала неговата внучка.

Сглобеният пъзел, изобразяващ седемте континента и стотици чудеса на света, е заел практически цял гараж, в който се побират три автомобила.

Източник: БТА

Весела Софева Отговорен редактор
пъзел Dowdle
