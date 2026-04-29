Сладко без документи: БАБХ иззе 770 кг турски сладкиши

Турски сладкиши с общо тегло 770 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи.

Това е проблем, защото те съдържат преработени животински продукти и биха могли да бъдат потенциално опасни. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

