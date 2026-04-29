Войната в Украйна:

Сладко без документи: БАБХ иззе 770 кг турски сладкиши

29 април 2026, 9:56 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Сладко без документи: БАБХ иззе 770 кг турски сладкиши

Турски сладкиши с общо тегло 770 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи.

Това е проблем, защото те съдържат преработени животински продукти и биха могли да бъдат потенциално опасни. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ опасни храни сладкиши кюнефе
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес