Депутатите, които обещаха по-добра грижа за животните (СПИСЪК)

29 април 2026, 9:50 часа 334 прочитания 0 коментара
Депутатите, които обещаха по-добра грижа за животните (СПИСЪК)

Новият парламент е факт, а заедно с него и обещанията на новоизбраните депутати. Преди изборите "Невидими животни" отправиха своите въпроси към кандидат-депутатите по четири основни теми. 46 депутати в новия Парламент от различни партии застанаха преди изборите с имената си зад конкретни приоритетни законодателни изменения. Дали ще спазат обещанието си? 

Промените

По-конкретно става въпрос за: 

  • Въвеждане на по-строги стандарти и контрол за развъждане и проследяване на домашни любимци
  • Забрана на фермите за кожи от норки, лисици и др.
  • Прекратяване на отглеждането на телета в клетки
  • Създаване на специализиран контролен орган, който да разследва само случаи на насилие и нехуманно отношение към животни

Над 250 кандидати за депутати се включиха в анкетата преди изборите на 19 април. От тях 46 са избрани за народни представители в 52-ото Народно събрание. Най-много са те от Прогресивна България, следвани от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, Възраждане и ДПС.

„81% от българите са на мнение, че народните представители трябва да ги е грижа за защитата на животните, сочи представително социологическо проучване, така че политиците са в дълг към обществото и по тази тема.”, каза Стефан Димитров от „Невидими животни“, организатори на анкетата и допълни: „Очакваме зрялост и отговорност от народните представители в изпълнение на поетия от тях ангажимент.“

Общественото мнение

Общественото мнение е категорично и яростно, когато проблемите на невидимите станат видими, убедени са от „Невидими животни“ и посочват за пример многохилядните протести, които организираха през 2025 г. срещу жестокостта над животни. Те подготвят своите следващи стъпки, за да не останат обещанията на депутатите само предизборни. Списъкът с далите дума може да видите тук

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
