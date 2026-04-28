Махнете веднага това от масата си, то само ще навреди на къщата

В много домове цветята във ваза се поставят в кухнята или на масата за хранене, но точно тук повечето хора правят голяма грешка.

Трябва да бъдете особено внимателни с рози, карамфили, лилии, орхидеи, лалета в букет.

Букет от свежи цветя и купа с плодове изглеждат красиво заедно, но поставянето им една до друга не е най-добрата идея. След прибирането на реколтата плодовете продължават да дишат, изпарявайки влагата и отделяйки вещества, които влияят на скоростта на зреене. Най-важното от тях е етиленът.

Етиленът е газът, който инициира и ускорява узряването. Той е особено изразен в бананите, ябълките, крушите, прасковите, авокадото, мангото, сливите и пъпешите . Ето защо поставянето на банан до неузряло авокадо помага за по-бързото му узряване.

Това е полезен механизъм за плодовете. Но не и за цветята в букет , които са изключително чувствителни към етилена. Отрязаните цветя вече са уязвими, защото вече не получават хранителни вещества от корените, постепенно губят влага и разчитат на малкото влага, която им е останала. Ако източникът на етилен е наблизо, букетът се разпада по-бързо.

Поради това цветята, които са поставени във ваза до купа с плодове, увяхват по-бързо, венчелистчетата им окапват, губят блясъка си, цветовете не се отварят правилно, краищата на цветовете пожълтяват по-рано. Розите, карамфилите, лилиите, орхидеите, лалетата са много чувствителни видове цветя към етилена. Понякога всичко изглежда наред отвън, но букетът започва да се разпада ден-два по-рано от необходимото. Това е особено забележимо през лятото, защото високите температури ускоряват узряването на плодовете.

Има и друга причина, поради която е най-добре да не поставяте цветя близо до плодове: плодовете губят влага по-бързо и започват да омекват и да гният с времето. Дори ако плодът изглежда нормално, около него по-бързо ще се образуват микроорганизми и ферментационни миризми, особено ако е презрял.

Колкото по-горещо и по-ярко е пространството около букета, толкова по-голям е рискът водата във вазата да се влоши по-бързо, а стъблата да абсорбират влагата по-неефективно. С други думи, цветята в близост до плодовете остаряват не само заради газа, но и заради по-неблагоприятната среда.

Най-доброто място за букет е хладно, светло, но защитено от пряка слънчева светлина. Важно е да се избягва близостта до фруктиери, батерии, печки, кани с пара, климатици и отоплителни уреди.

В идеалния случай цветята трябва да се поставят в стая, където няма големи промени в температурата или храната. Кухнята не е най-доброто място за повечето букети , дори ако цветята изглеждат красиво на кухненския плот или масата.