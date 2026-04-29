Връчиха Годишните музикални награди БНР Топ 20 (СНИМКИ)

29 април 2026, 9:48 часа 346 прочитания 0 коментара
Снимка: Милена Стойкова, БТА
Известни са носителите на Годишните музикални награди за нова българска поп и рок музика БНР Топ 20 за 2025. Отличията бяха връчени на церемония в Националния дворец на културата.

Кои получиха награда

Наградата Дебют на годината спечели Дарина Маркова Darsy за песента "Bond 4 Life". Отличието ѝ връчи Елена Кристиано, собственик и управител на "Кристиан оф Рома".

Две награди бяха връчени в категорията "Най-добър дует или колаборация": Графа и Роби за песента им "Всеки от нас" и Бояна Карпатова и Борис Христов за песента им "Докато те има". Отличията връчиха генералният директор на БТА Кирил Вълчев и Виджай Джоши, изпълнителен директор Националната информационна агенция на Индия.

"Най-добра група на годината" за 2025 стана D2 с песента "Преди да кажеш не". Отличието им връчи София Владимирова, член на Управителния съвет на БНР.

Две бяха и наградите "Най-дълго заемана първа позиция": Борис Илиев с песента "Не разбирам" и Тома с песента "Аз съм". Красивите призове на художника Стефан Велев връчиха изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров и председателят на УС на "Профон" Виктор Касъмов.

Наградата "Най-висок резултат от гласуването на музикалните редактори" спечели Мария Илиева с песента "Избери себе си". Отличието връчи изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.

"Наградата на слушателите" спечели Антон Котас с песента "Кафене Виена". Отличието връчи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Специалната "Награда за цялостен принос в българската поп музика" получи легендата Маргарита Хранова. Призът ѝ връчи генералният директор на БНР Милен Митев.

Церемонията започна с "Бохемска рапсодия" в изпълнение на Детския радиохор с диригент Венеция Караманова и солист Рафи и завърши със специално изпълнение на Миро. Водещи на събитието бяха Дани Стойкова и Владимир Михайлов.

За пръв път Годишните музикални награди за нова българска поп и рок музика БНР Топ 20 бяха изцяло с жестов превод.

Повече за наградите

Националната класация за българска поп и рок музика БНР Топ 20 стартира през 2018 г. Чрез ефира на всички национални и регионални програми на Българското национално радио класацията популяризира стойностната авторската музика, като над 100 нови български песни звучат в чарта всяка година. Всяка седмица в класацията представя 20 песни и 2 нови предложения. Класирането им се определя от гласовете на публиката и вота на музикалните редактори. От 2019 г. се връчват и Годишните награди БНР Топ 20.

Весела Софева Отговорен редактор
