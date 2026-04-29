Отчаян и психично болен старец: Защо 89-годишният стрелец обиколи с пушка институции в Атина? (ВИДЕО)

След двойната стрелба в гръцката столица Атина, 89-годишният стрелец беше задържан, а по-късно се разбра и причината за случилото се, пише гръцкото издание Kathimerini. Възрастният мъж първо откри огън с пушка в клон на гръцката агенция за социално осигуряване, взе такси до съдебна палата в центъра на Атина, където произведе множество изстрели. Впоследствие той е арестуван в хотел в западния град Патра, на около 200 километра от Атина, докато се е готвел да замине с кораб за Италия.

Съобщава се, че е намерено и второ оръжие.

За щастие всички ранени при стрелбата са настанени в болницата на Червения кръст и са извън опасност за живота.

Един отчаян и психично болен старец

Макар и полицията да не е обявила мотив - властите съобщиха, че стрелецът е оставил оръжието на местопрестъплението заедно с писма, адресирани до вестници.

Свидетели казаха, че мъжът е оставил плик в съдебната палата, съдържащ документ, описващ неуспешните му опити да получи гръцка държавна пенсия и изразяващ гняв от това, че е бил третиран „като бездомно куче“.

Стрелбата е рядкост за Гърция

Във вторник министърът на гражданската защита на Гърция определи рядката двойна стрелба в центъра на Атина като „опасна и обезпокоителна“, признавайки пропуски в сигурността, но настоявайки, че страната остава като цяло безопасна.

Михалис Хрисохоидис заяви в късно вечерно телевизионно интервю, че „някои хора не са си свършили работата както трябва“ във връзка с инцидента, при който 89-годишен мъж е ранил петима души при две атаки по-рано през деня.

В интервю за Action24, Хрисохоидис заяви, че подобни инциденти са сериозни, но не са показателни за по-широка несигурност.

„За съжаление, има много хора с проблеми с психичното здраве", каза той, добавяйки, че това „не означава, че Гърция не е безопасна страна".