ЦСКА - Лудогорец: Кога и къде да гледаме съдбоносния реванш за Купата на България?

29 април 2026, 8:37 часа 1913 прочитания 0 коментара

Българските футболни грандове ЦСКА и Лудогорец излизат в сряда вечер един срещу друг на Националния стадион "Васил Левски" в София в съдбоносен реванш от 1/2-финалите на Купата на България за сезон 2025/26. Мачът е с огромен залог и за двата клуба, като до голяма степен ще бъде определящ за сезона им, пък и за следващата кампания, тъй като триумф за Купата носи директно влизане в квалификациите на Лига Европа.

ЦСКА - Лудогорец за Купата на България: Дата, начален час и ТВ

ЦСКА успя да спечели първия двубой на стадион "Хювефарма Арена" в Разград с резултат 2:1, след като направи пълен обрат. "Червените" изиграха може би най-силната си среща под ръководството на Христо Янев, като са мобилизирани до краен предел да отстранят действащия носител на Купата и да се борят отново за трофея, който спечелиха за последно през 2021 година.

Още: ЦСКА - Лудогорец, един от двамата треньори си заминава след мача: Гръмка прогноза “В мишената“

Христо Янев все още няма загуба начело на ЦСКА за Купата на България, като именно той изведе клуба до историческия триумф през 2016-та, когато "червените" се подвизаваха в долните нива на българския футбол. Сега обаче той може да се сбогува с поста си, ако отпадне от Лудогорец за Купата. Същото важи и за неговия колега Пер-Матиас Хьогмо. Ключовата битка ще се състои на 29 април (сряда) от 19:00 часа.

Мачът между ЦСКА и Лудогорец ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Diema Sport. Можете да проследите развоя на мача ЦСКА - Лудогорец на живо в реално време и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния сайт Sportlive.bg!

Още: Кой всъщност управлява футбола ни? Опасната игра на фенската “маса“ с бъдещето на грандовете

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Още от Футбол България
