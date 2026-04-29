"ПСЖ - Байерн, мачът на века... а ЦСКА 1948 - Лудогорец, нареждалка, така ли?"

29 април 2026, 9:35 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира мегасблъсъка между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен от първата полуфинална среща на Шампионска лига, който завърши при резултат 5:4 в полза на парижани. Двубоят бе изключително зрелищен и интензивен от първата до последната минута, като предложи страхотен футбол и чудесни голове. А Найденов побърза да го сравни с двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец от есента, когато "червените" спечелиха с 5:4.

ПСЖ - Байерн като ЦСКА 1948 - Лудогорец

"ПСЖ - Байерн М 5:4, всичко е прекрасно, мачът на века, магията на Шампионска лига... a few moments earlier... ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4... Уууу, черно тото, нареждалка, Цеката такъв, Цеката онакъв... така ли, мама...?", написа Цветомир Найденов.

Цветомир Найденов

Реваншът между ПСЖ и Байерн е след седмица на "Алианц Арена", като изходът от срещата остава отворен. Победителят ще се класира на финал, където ще срещне победителя от двойката Арсенал - Атлетико Мадрид. Припомняме, че ПСЖ е действащият шампион на Европа. От другия полуфинал нито Арсенал, нито Атлетико са печелили Турнира на богатите.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Шампионска лига Лудогорец ПСЖ ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов
