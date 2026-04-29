Проектът на Пеевски се пропука: Ръководството на "Магазин за хората" хвърли оставки

29 април 2026, 9:53 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com, Facebook/ДПС - Ново Начало Пловдив област
Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане, съобщиха от ръководството на дружеството. Като основна причина се посочва "продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала". В нея се посочва, че въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията за изграждане и разширяване на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места не са получили удовлетворителна оценка.

ОЩЕ: "Магазин за хората" още е на загуба, но се усеща успешно: Отваря десетки нови обекти

В същото време в публичното пространство са се формирали внушения, които подкопават доверието в проекта. Според ръководството дружеството е функционирало в среда на противоречиви публични сигнали и липса на координация. През последните месеци не е имало пряка комуникация с принципала, като ключовият диалог се е водел предимно чрез медиите. Подобен подход се определя като неефективен и несъответстващ на добрите управленски практики.

От Съвета на директорите заявяват, че това е довело до управленска несигурност, подкопано доверие и затруднения в устойчивото развитие на инициативата. Липсата на навременен институционален диалог е довела и до недоразумения, включително при комуникацията на икономически показатели.

ОЩЕ: Мечтата на Пеевски "Магазин за хората" завърши 2025 г. на загуба, най-много се харчи за "други разходи" 

Посочва се още, че от страна на Министерството на земеделието и храните не е имало изискване за актуализация на стратегията или бизнес плана - ключови документи за управлението на публично предприятие. Вместо това комуникацията се е ограничавала до изискване на оперативна информация в кратки срокове.

 

 

Към момента "Магазин за хората" ЕАД разполага с мрежа от 110 търговски обекта в около 90 населени места, като още 25-30 са в процес на договаряне. Според ръководството проектът вече допринася за подобряване на достъпа до основни стоки за десетки хиляди граждани, на цени с 20-30% по-ниски от стандартните в големите търговски вериги.

ОЩЕ: "Магазин за хората" разширява покритието си: Ето кога официално става държавен магазин

От дружеството подчертават, че членовете на Съвета са вложили значителен личен ресурс и време, като в началото са работили срещу възнаграждение от около 400 евро. Те заявяват, че не се стремят да запазят позициите си на всяка цена.

Виолета Иванова Отговорен редактор
