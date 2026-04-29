Бродуейският хит "Суини Тод" за първи път на българска сцена

Тази година в България за първи път ще бъде представен музикалният трилър "Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт". Зад мащабния проект застава филмовият режисьор и продуцент доц. д. изк. н. Петър Одажиев, режисьор на суперуспешния мюзикъл "Семейство Адамс", представян десетки пъти в България.

Действието на "Sweeney Todd" се развива през 1846 година в сърцето на Викториански Лондон, където димът от фабриките се смесва със саждите на човешката душа. Това е епохата на индустриалната революция, време на пара, машинен шум и неумолима социална йерархия. Зад блясъка на империята, под орнаментите на буржоазната добродетел, се крият гладът, порокът и моралното разложение. Светът на Тод е свят, в който човешкото месо става икономика, а съвестта - излишен лукс. Именно в този въздух, наситен с прах и отчаяние, оживява митът за Суини Тод — урбанистичен Прометей, който открадва огъня на справедливостта и го превръща в пламъка на отмъщението.

"Режисьорският замисъл чете 1846 г. не като минало, а като огледало на съвремието. Днешният човек живее в нова индустриална епоха – дигитална, алгоритмична, но също толкова безмилостна. Така "Sweeney Todd" се превръща в модерна притча за консуматорството и моралната апатия, в която "месните пайове" вече не са кулинарен абсурд, а метафора на свят, който ежедневно поглъща собствените си деца", споделя Петър Одажиев.

"Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт" двойна премиера на 19 август в Античен театър Пловдив и на 23 ноември в зала 1 на НДК. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим.

