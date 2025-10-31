На 1 ноември е Архангелова задушница – най-важното правило на този ден

Задушниците са дни на духовна връзка между живите и мъртвите, когато почитаме паметта на нашите близки и се молим за упокой на душите им. През 2025 година отбелязваме Архангелова задушница на 1 ноември – събота, това е една от най-големите задушници за годината.

Какво представлява Архангелова задушница

Архангелова задушница е последната за годината Задушница и тя се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, който се отбелязва на 8 ноември. В храмовете се отслужва обща панихида за починалите и се отправят молитви за упокой на душите им. Подобно на другите дни за помен на починалите, гробът се прекадява с тамян, пали се свещ, полагат се цветя, а на близките се раздава храна за помен.

Символиката на тамяна

Тамянът е символ на молитвата към Бог и нейната чистота. Каденето с тамян прогонва злото, затова се вярва, че колкото по-голям пушек излиза от кандилото, толкова по-далеч ще стоят злите сили.

Заупокойна молитва

В зависимост от района в страната има различни обичаи на този ден, но най-главното е да се прочете заупокойна молитва:

“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ¬ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

Четене на Псалтир за починал може да извършва всеки благочестив християнин както духовно лице, така и мирянин.

Общите трапези и вярванията на този ден

Освен това по време на всяка Задушница се слагат общи софри, първата хапка и първата глътка вино от които се поставят на земята, за душите на мъртвите. Това е придружено с думите, които се казват и при раздаването на подавките – „Бог да прости“.

Вярва се, че ако по време на хранене на общата трапеза около хората се появи пеперуда или мушичка, това означава, че душата на мъртвия се е върнала за кратко, за да навести близките си. Поради тази причина на доста места е прието на масата да се оставя празно място, за да има къде да седне покойния.

Подавките и тяхното значение

Освен това на Задушница се раздават брашно и сол, които символизират греховете на мъртвия. Прието е да подаваме и варено жито, хляб или пита, вино, плодове, сладкиши или бонбони.

Житното зърно е тачен символ защото “няма да оживее, ако първо не умре“, затова вареното жито символизира нашето бъдещо възкресение, а виното - животворната и пречиста Кръв на Иисус Христос в тайнството на светото Причастие.

За жалост в незнанието и суеверието си дори благочестиви християни придават друг смисъл на раздавките, вярвайки че житото и виното, които се принасят и преливат в памет на покойника, са за самия него. Всъщност те се раздават освен на близките и на хората около съседните гробове, дошли да почетат паметта им и да се помолят, та и те да измолят прошка от Бога за починалите, както и ние за техните покойно обични.

Какво не бива да се прави на задушница

Една от най-важните забрани на Задушница е подавки в никакъв случай да не се оставят на гроба на мъртвия, тъй като те не са за него, а за останалите живи – за да споменават мъртвия в молитвите си с добро.

