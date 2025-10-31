Най-важните новини за деня: 31 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 октомври 2025 г.

ПАРЛАМЕНТЪТ СПЕШНО ЗАБРАНИ ИЗНОСА НА ГОРИВА

Парламентът прие по спешност решение за забрана на износа на дизел и самолетно гориво от България към страните от Европейския съюз. Предложението бе внесено в четвъртък вечерта и само ден по-късно включено в дневния ред за гласуване. Според вносителите от управляващото мнозинство целта е да се предотвратят спекулативни практики и ръст в цените на горивата – сценарий, който вече се наблюдава в Сърбия. Предложението бе прието със 135 гласа "за", 4 "против" и 42 "въздържал се".

УПРАВЛЯВАЩИТЕ С ВРЕМЕННА МЯРКА: СПИРАТ ИЗНОСА НА ДИЗЕЛ И АВИАЦИОННО ГОРИВО* (ВИДЕО)

Управляващите предлагат временно спиране на износа на авиационно гориво и дизел от страна. Това обяви председателят на бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев по време на брифинг на управляващите. Проектът на решение е внесен днес от ГЕРБ, ИТН, БСП и "Ново начало", като ще бъде разгледан спешно от бюджетна комисия и после от пленарна зала. Мярката идва на фона на американските санкции срещу "Лукойл". Делян Добрев обясни, че идеята на тази мярка е да бъде превантивна.

ПАКОСТ ИЛИ ЛАКОМСТВО В БЮДЖЕТ 2026: СИМЕОН ДЯНКОВ ПОСОЧИ, ЧЕ ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ЗА "ЧАНТАДЖИИТЕ"

"Управляващите правят големи пакости, вместо да кажат каква е ситуацията в Бюджет 2026 - има голяма дефицит и ще има голям дефицит в бюджета. Дано в Брюксел ни повярват за дефицита в държавния бюджет". Това заяви бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков пред bTV за Бюджет 2026. Още: Данъците ще се вдигнат: Симеон Дянков за Бюджет 2026

ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ ЗА БОРИСОВ Е 3% ДЕФИЦИТ, НО НЕ ИСКА ДА ГО ОБВИНЯТ В "ПОСТНА ПИЦА" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че правителството и мнозинството ще продължат инерцията от бюджета на сглобката по отношение на ръста на пенсии и заплати, за да не кажат, че ПП и ДБ са сладкиши, а ГЕРБ предлага постна пица. "ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме на фискален резерв, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно", каза Борисов. Той заяви, че сега няма партия, която да излезе, и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсиите, а сега ще тя ще ги намаля.

БОЕЦ: ТАЛЕВА Е ОБРАЗУВАЛА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ БОРИСЛАВ САРАФОВ

За първи път в най-новата история на България е образувано досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Това твърди гражданското сдружение БОЕЦ, позовавайки се на призовка, изпратена до неговия председател Георги Георгиев за разпит в ГДБОП на 5 ноември. Разследването е с номер 6/2025 по описа на Върховната касационна прокуратура и 576/2025 по описа на ГДБОП.

"ТЕЖИ МИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ГО ПРАВЯ": ЗАЩО КМЕТЪТ НА ЕЛИН ПЕЛИН ЗАБРАНИ ХЕЛОУИН? (ВИДЕО)

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов защити забраната за Хелоуин в общината като съзнателна провокация в полза на 1 ноември – Деня на народните будители. "Това, което направихме, е призив към българщината, а не противопоставяне. Спряхме забулването на един от най-уникалните български празници. Цената ще я платя аз", каза Симеонов в Студио Actualno. По думите му целта е възпитателен фокус върху децата, а не "евтин патриотизъм".

ПРОПАГАНДА ЛИ СА НОВИТЕ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ НА РУСИЯ? РУСЛАН ТРАД В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Русия извърши изпитания на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и торпедото с ядрено задвижване "Посейдон", след което се похвали с уникалността на тези оръжия. В отговор американският президент Доналд Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне ядрени тестове, а Москва отвърна, че руските изпитания не са били с ядрени оръжия. Пропаганда ли разпространява Кремъл със заплахите си за невиждана до този момент ракета? В Студио Actualno темата коментира военният анализатор и журналист Руслан Трад от Атлантическия съвет.

РУСИЯ Е АТАКУВАЛА УКРАЙНА С РАКЕТА, НАКАРАЛА ТРЪМП ДА СЕ ОТТЕГЛИ ОТ ДОГОВОР ЗА КОНТРОЛ НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ

През последните месеци Русия е атакувала Украйна с крилата ракета, чието тайно разработване е накарало Доналд Тръмп да се откаже от договор за контрол над ядрени и конвенционални оръжия с Москва по време на първия си мандат като президент на САЩ. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Думите му са първото официално потвърждение, че Русия е използвала ракетата с наземно базиране 9M729 в бойни действия – в Украйна или другаде.

РУСИЯ ОРГАНИЗИРА "ИГРИТЕ НА ГЛАДА" В СОБСТВЕНАТА СИ АРМИЯ. НЕПОЗВОЛЕНА РУСКА ТАКТИКА В ПОКРОВСК, ВИДЯ СЕ ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ НА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Извънсъдебните убийства в руската армия стават все по-разпространени, твърди руското независимо издание "Вёрстка" на базата на свое ново разследване. Журналистите са установили, че практиката на „нулиране“ – термин, използван от армията на диктатора Владимир Путин за екзекутиране на свои войници – все по-често включва изпращане на личен състав на смъртоносни мисии без подходяща защита. Изданието е събрало информация за над 100 „нулиращи“ (нареждащи убийствата) сред висшите офицери в Русия. Разследващите са разговаряли с военни и техните семейства, а също така са проучили жалби от военната прокуратура.

ПРОПУТИНСКО ЕХО ОТ ХЪРВАТИЯ: АБСУРДИТЕ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Материалът е публикуван в хърватското издание Geopolitika.news и отразява гледната точка на анализатора Зоран Метър. Изданието е известно с проруски коментари и геополитически анализи. Украинската война е абсурдна в много отношения и именно това я прави уникална в съвременната история. Достатъчни са само четири примера, за да се открои този парадокс, пише Метър.

БЪЛГАРКАТА, КОЯТО ДОНЕСЕ ПЪРВИЯ И ЕДИНСТВЕН ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА СТРАНАТА НИ ОТ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.