Науката има отговора: Твърде слаб или твърде дебел - кое по-добре

Скорошно датско проучване направи изненадващи открития: изключителната слабост може да е по-опасна от лекото затлъстяване или наднорменото тегло. Изследователите също така подчертаха феномен, често описван като „дебел, но във форма“, пише Science Alert.

Лекар: Дефицитът на тези витамини е причината за наднормено тегло

Учените са проследили 85 761 души в продължение на пет години, през които 8% от участниците (7 555 души) са починали. От тях 81,4% са били жени, а средната възраст в началото на проучването е била 66,4 години. Резултатите показват, че хората с наднормено тегло (ИТМ 25–30) или леко затлъстяване (ИТМ 30–35) не са имали по-висока смъртност от тези с „идеален“ ИТМ от 22,5–25.

От друга страна, хората в категорията с поднормено тегло (ИТМ под 18,5) са имали 2,7 пъти по-висок риск от смърт. Дори тези в долния край на здравословния диапазон (ИТМ 18,5–20,0) са били два пъти по-склонни да умрат, докато тези с ИТМ 20–22,5 са имали 27% по-висок риск. Умерено повишените ИТМ не са били толкова опасни – само тези с патологично затлъстяване (ИТМ 35–40) са имали 23% повишен риск от смърт.

Още: Учени: Наднорменото тегло уврежда мозъка

Авторът на изследването, д-р Зигрид Бьерге Грибсхолт от Университетската болница в Орхус, предупреди, че резултатите могат да бъдат повлияни и от обратната причинно-следствена връзка - тоест фактът, че много хора отслабват поради болест, а не обратното.

Тя обаче подчертава, че откритията ясно показват, че поднорменото тегло носи сериозни рискове за дълголетието.

„Болестта, а не самото ниско тегло, често увеличава риска от смърт, което може да създаде впечатлението, че по-високият ИТМ е защитен фактор. Но, в съответствие с предишни изследвания, виждаме, че недохранването остава сериозен рисков фактор“, обяснява д-р Грибсхолт.

Какво е общото между дебелите хора и дебелите лабрадори?

Проучването се основава на скорошни открития, че дори слабите хора могат да бъдат изложени на риск от сърдечни заболявания поради висцерални мазнини – мазнините, които се натрупват дълбоко в тялото, около черния дроб, стомаха и червата. За разлика от „видимите“ мазнини под кожата, тези опасни мазнини не са лесно забележими, но значително увеличават риска от ускорено стареене на сърцето и кръвоносните съдове.

Още: Децата ни са в топ 5 по затлъстяване в Европа. "Балканската закуска“ - кафе и цигари - ни изстрелва начело и по сърдечни заболявания

Учените са установили, че формата на тялото играе важна роля. Мъжете с мазнини в коремната област („ябълковидна“) имат по-бързо стареещо сърце, докато жените с мазнини, разпределени около ханша и бедрата („крушовидна“) имат по-здраво и по-младо сърце.

Още: Месецът, в който сте заченати, може да определи дали ще сте дебели

Следователно, нито прекомерната слабост, нито тежкото затлъстяване са добър път към дълголетие. Въпреки че лекото затлъстяване не означава непременно по-кратък живот, ключът към здравето остава балансът, правилното хранене, физическата активност и редовните медицински прегледи.