Лудогорец скочи уверено, но се удави в Швейцария въпреки шедьовър! Клати ли се столът на Руи Мота?

Лудогорец допусна поражение с 2:3 при визитата си на Йънг Бойс в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. На „Ванкдорф Щадион“ в Берн "орлите" тръгнаха уверено и поведоха в резултата в средата на първата част. Точен за българския хегемон бе Петър Станич. Раян Равелсон обаче възстанови паритета до почивката. През второто полувреме домакините натиснаха газта. Кристиан Фаснахт осъществи пълния обрат, а Крис Бедия уби интригата. В добавеното време Иван Йорданов наниза шедьовър.

Разградчани остават с 3 точки на временната 29-а позиция. Йънг Бойс пък е 12-и с 6 пункта. Това бе четвърти мач без победа във всички турнири за Лудогорец, а столът на старши треньора Руи Мота сериозно се клати.

Йънг Бойс обърна Лудогорец

Срещата стартира спокойно. Далечен опит на Петър Станич представляваше първата по-интересна ситуация, която приключи с изстрел в аут. Малко по-късно Зукру затрудни стража Келер, който изчисти топката пред погледа на Текпетей. Домакините отвърнаха с фрапантен пропуск на Малес. Видал пък тества противниковия вратар, който обаче се справи.

ОЩЕ: Бивш капитан на Лудогорец с притеснителна констатация за люпилня на таланти за българския футбол

В средата на полувремето Текпетей проби и намери Станич, който финтира съперник и технично вкара за 0:1. Не след дълго Андрюс пусна от фланга към Райън Равелосон, а вторият изравни с мощен шут - 1:1. Швейцарците натиснаха през втората част. Бедия и Равелсон не съумяха да материализират страхотни шансове.

Обрат на швейцарците

Логичното все пак се случи Едмилсон Фернандес изведе Кристиан Фаснахт сам срещу Хендрик Бонман. Крилото на "жълто-черните" не се поколеба и реализира за 2:1. В 63-тата минута ВАР привика главния съдия, който отсъди дузпа за нарушение на Алмейда срещу Гигович. С изпълнението си нагърби Крис Бедия, който съкруши Лудогорец с попадение за 3:1.

В заключителната фаза на срещата Йънг Бойс доминираше. Въпреки това Сон можеше да върне интригата, но не намери целта от близка дистанция с глава. Оттам нататък домакините могат да съжаляват, че не си тръгнаха с по-голяма победа. Те дори уцелиха греда и принудиха Бонман няколко пъти да се намесва. В добавеното време Иван Йорданов наниза шедьовър.

ОЩЕ: Тим от Висшата лига сгафи в Лига Европа, Фенербахче надигра носителя на Купата на Германия (РЕЗУЛТАТИ)