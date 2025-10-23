Войната в Украйна:

Лудогорец скочи уверено, но се удави в Швейцария въпреки шедьовър! Клати ли се столът на Руи Мота?

23 октомври 2025, 23:56 часа 574 прочитания 0 коментара

Лудогорец допусна поражение с 2:3 при визитата си на Йънг Бойс в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. На „Ванкдорф Щадион“ в Берн "орлите" тръгнаха уверено и поведоха в резултата в средата на първата част. Точен за българския хегемон бе Петър Станич. Раян Равелсон обаче възстанови паритета до почивката. През второто полувреме домакините натиснаха газта. Кристиан Фаснахт осъществи пълния обрат, а Крис Бедия уби интригата. В добавеното време Иван Йорданов наниза шедьовър.

Разградчани остават с 3 точки на временната 29-а позиция. Йънг Бойс пък е 12-и с 6 пункта. Това бе четвърти мач без победа във всички турнири за Лудогорец, а столът на старши треньора Руи Мота сериозно се клати.

Йънг Бойс обърна Лудогорец

Срещата стартира спокойно. Далечен опит на Петър Станич представляваше първата по-интересна ситуация, която приключи с изстрел в аут. Малко по-късно Зукру затрудни стража Келер, който изчисти топката пред погледа на Текпетей. Домакините отвърнаха с фрапантен пропуск на Малес. Видал пък тества противниковия вратар, който обаче се справи.

ОЩЕ: Бивш капитан на Лудогорец с притеснителна констатация за люпилня на таланти за българския футбол

Парите в спорта

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В средата на полувремето Текпетей проби и намери Станич, който финтира съперник и технично вкара за 0:1. Не след дълго Андрюс пусна от фланга към Райън Равелосон, а вторият изравни с мощен шут - 1:1. Швейцарците натиснаха през втората част. Бедия и Равелсон не съумяха да материализират страхотни шансове.

Обрат на швейцарците

Логичното все пак се случи Едмилсон Фернандес изведе Кристиан Фаснахт сам срещу Хендрик Бонман. Крилото на "жълто-черните" не се поколеба и реализира за 2:1. В 63-тата минута ВАР привика главния съдия, който отсъди дузпа за нарушение на Алмейда срещу Гигович. С изпълнението си нагърби Крис Бедия, който съкруши Лудогорец с попадение за 3:1. 

В заключителната фаза на срещата Йънг Бойс доминираше. Въпреки това Сон можеше да върне интригата, но не намери целта от близка дистанция с глава. Оттам нататък домакините могат да съжаляват, че не си тръгнаха с по-голяма победа. Те дори уцелиха греда и принудиха Бонман няколко пъти да се намесва. В добавеното време Иван Йорданов наниза шедьовър.

ОЩЕ: Тим от Висшата лига сгафи в Лига Европа, Фенербахче надигра носителя на Купата на Германия (РЕЗУЛТАТИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Йънг Бойс
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес