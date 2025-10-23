Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 20:53 часа 1296 прочитания 0 коментара
В небето над Литва: НАТО подгони руски самолети (ВИДЕО)

Руски самолети са навлезли във въздушното пространство на Литва. Това е наложило два испански изтребители Eurofighter Typhoon на НАТО да долетят на мястото на нарушението. "Това е грубо нарушение на международното право и териториалната цялост на Литва. Това за пореден път потвърждава важността на укрепването на готовността на европейската противовъздушна отбрана. Литовското министерство на външните работи ще привика представители на руското посолство, за да изрази протест срещу това безразсъдно и опасно поведение", коментира литовският президент Гитанас Науседа.

Самолетите

От литовското министерство на отбраната уточняват, че самолетите-нарушители от страна на Русия са били Су-30 и Ил-78. Те са навлезли приблизително 700 метра във въздушното пространство на Литва в продължение на 18 секунди. "Реакцията на Литва и нейните съюзници беше бърза. Два испански изтребителя Eurofighter Typhoon на НАТО пристигнаха на мястото на нарушението и в момента продължават въздушното си патрулиране."

Нарушения

Руски летателни средства все по-често нарушават въздушното пространство на страните-членки на НАТО. През септември дронове навлязоха в Полша, а руски изтребители - във въздушното пространство на Естония. Европейските страни предупредиха Русия, че ще свалят самолетите ѝ, ако нарушат въздушното пространство на страна-членка на НАТО. Генералният секретар на Алианс Марк Рюте официално заяви, че държавите-членки могат да "предприемат крайни мерки", ако съществува пряка заплаха.

Безпокойство

Трите балтийски държави, Естония, Латвия и Литва, обезпокоени от нарастващите военни разходи на Русия, започнали през 2022 г., се подготвят за евентуалното разселване на стотици хиляди хора, бягащи от потенциална агресия. Балтийските държави многократно са предупреждавали съюзниците си от НАТО за рисковете от руски кибератаки и дезинформационни кампании до скорошни нарушения на въздушното пространство от изтребители и дронове.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
