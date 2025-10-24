Ясно е кога ще се срещнат Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък, 30 октомври. Това ще се случи в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН, съобщиха от Белия дом.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс. "Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер. Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Дзинпин честно търговско споразумение.

