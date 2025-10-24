Руи Мота акцентира върху голям проблем в Лудогорец и се оправда със съдиите

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота даде своето мнение след поражението на "орлите" от Йънг Бойс в двубой от третия кръг на Лига Европа. Специалистът отличи един голям проблем сред възпитаниците си, а именно реализирането на създадените ситуации. Според наставника на родния хегемон не е имало дузпа при единоборството между Диниш Алмейда и противников нападател, а е можело да се отсъди за "зелените" през първата част. Мота бе видимо изнервен, което е нормално с оглед колебливата форма на тима му.

Руи Мота: Можеше да има дузпа и за нас

„Имахме много шансове за гол, не успяхме да ги вкараме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространство между защитниците на Йънг Бойс. В единствената ситуация, в която ни притиснаха, този пас, който се върна назад, ни изненада. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос, промени мача. Имахме ситуации пред нашето наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на Лудогорец. Не заслужавахме да загубим“, започна Мота след загубата на Лудогорец в Лига Европа.

„Нещата са такива, каквито са. Не можем да контролираме съдията или отсъжданията му. Получават пари, за да отсъждат. По мое мнение, ситуациите през първото полувреме... можеше да има дузпа и за нас“, продължи той.

„Започването на второто ни полувреме не бе добро. Не бяхме фокусирани, няма какво да направим вече. Само в една ситуация не успяхме да покрием хората си и се оказа гол“, каза още треньорът на Лудогорец.

ОЩЕ: Рома се издъни, Десподов ще пирува след инфарктно 7-голово шоу (РЕЗУЛТАТИ от Лига Европа)