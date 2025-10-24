Загинали при израелски въздушни удари в Ливан

Четирима души загинаха при израелски въздушни удари по Източен и Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанските власти. В Източен Ливан ударите са взели две жертви в селата Жанта и Шместар в долината Бекаа, а в Южен Ливан ударите са взели две жертва в района на Набатие, поясниха ливанските власти. Израел заяви, че е взел на прицел цели на „Хизбула“, сред които тренировъчна база, цех за производството на ракети и оръжеен склад.

Въпреки прекратяването на огъня между Израел и „Хизбула“ през ноември 2024 г. Израел продължава да нанася редовно удари в Ливан по цели на ислямисткото движение, подкрепяно от Иран. Израел продължава и да окупира пет точки на ливанска територия, докато споразумението за прекратяване на огъня предвиждаше изтегляне на израелските сили, предаде БТА.

