Войната в Украйна:

Загинали при израелски въздушни удари в Ливан

24 октомври 2025, 00:52 часа 223 прочитания 0 коментара
Загинали при израелски въздушни удари в Ливан

Четирима души загинаха при израелски въздушни удари по Източен и Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанските власти. В Източен Ливан ударите са взели две жертви в селата Жанта и Шместар в долината Бекаа, а в Южен Ливан ударите са взели две жертва в района на Набатие, поясниха ливанските власти. Израел заяви, че е взел на прицел цели на „Хизбула“, сред които тренировъчна база, цех за производството на ракети и оръжеен склад.

Още: Великобритания изпраща малък военен контингент в Израел

Въпреки прекратяването на огъня между Израел и „Хизбула“ през ноември 2024 г. Израел продължава да нанася редовно удари в Ливан по цели на ислямисткото движение, подкрепяно от Иран. Израел продължава и да окупира пет точки на ливанска територия, докато споразумението за прекратяване на огъня предвиждаше изтегляне на израелските сили, предаде БТА.

Още: Израел нанесе удар по щаб на "Хизбула" в Ливан (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ливан Хизбула въздушни удари война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес