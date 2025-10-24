"Тръмп ще управлява трети мандат": Бивш главен стратег шокира с изявление (ВИДЕО)

Според Стив Банън, някои членове от близкото обкръжение на Доналд Тръмп са сериозно настроени той да изпълни трети мандат в Белия дом. Бившият главен стратег на Тръмп, който остана лоялен към движението MAGA, въпреки че Тръмп го уволни от поста му в Белия дом по-малко от година след началото на първия си мандат, направи тези коментари в интервю с главния редактор на The Economist, Зани Минтон Бедоус, и заместник-редактора Ед Кар във Вашингтон, окръг Колумбия, тази седмица.

Банън сподели увереността си, че Тръмп ще остане на поста си поне за още един мандат. „Той ще получи трети мандат. Тръмп ще бъде президент през 2028 г. и хората просто трябва да се примирят с това“, уверен е той.

Когато беше попитан за 22-рата поправка в Конституцията, която не позволява на кандидатите да бъдат „избирани за президент повече от два пъти“, Банън каза, че има план как да се заобиколи това. „Има много различни алтернативи. В подходящия момент ще разкрием какъв е планът, но има план“, каза той.

"Инструмент на божественото провидение"

Озадачавайки интервюиращите, Банън се позова на Тръмп като „инструмент на божественото провидение“, казвайки, че е „волята на американския народ“ той да служи още един мандат. „Той не е съвършен. Не е религиозен, не е особено набожен, но е инструмент на божествената воля. И това личи от начина, по който успя да постигне всичко това“, продължи той. „Имаме нужда от него за поне още един мандат, нали? И той ще го получи през 2028 г.“, каза Банън. „Имахме по-малки шансове през 2016 г. и по-малки шансове през 2024 г., отколкото имаме през 2028 г.“, заключи Банън. „Трябва да довършим това, което започнахме“, уверен е той.

Как може да стане това?

Въпреки че Конституцията изрично го забранява, Тръмп многократно е изразявал идеята да се кандидатира за трети мандат, като дори стигна дотам, че добави шапки с надпис „TRUMP 2028“ в магазина за сувенири на Белия дом само няколко месеца след началото на втория си мандат. През март, по време на телефонно интервю за NBC News, той настоя, че „не се шегува“ относно възможността да се кандидатира за още един мандат, въпреки факта, че в края на втория си мандат през януари 2029 г. той ще бъде най-възрастният президент в историята на САЩ. „Много хора искат да го направя“, каза той тогава. „ Аз им казвам, че имаме дълъг път да изминем, знаете, все още е много рано в мандата“, добави Тръмп.

Подобно на Банън, Тръмп също каза по време на интервюто, че има „методи“, с които би могъл да подкопае правилата и да служи трети мандат. Той също не влезе в подробности, но поддръжниците на Тръмп предложиха няколко различни възможности. Най-пряката възможност би била да се промени Конституцията, или с две трети от гласовете в Конгреса, или с две трети от щатите в САЩ, които да се съгласят да свикат конституционна конвенция, за да предложат промените, но и двете възможности се считат за малко вероятни.

Друг начин би бил вицепрезидентът Джей Ди Ванс да спечели президентските избори през 2028 г. с билет Ванс-Тръмп и след това да подаде оставка, за да го наследи Тръмп. Подобни разговори са се появявали и през миналите изборни години от началото на 22-рата поправка, но обикновено с по-леко настроение. „Тези разговори никога не са били толкова сериозни“, каза Брайън Калт, професор в Мичиганския държавен университет, който е писал за така наречената „вратичка“, в разговор с NPR.

„Но в определена ситуация, в която президентът е по-популярен от общоприетото разбиране за Конституцията, по-добре да повярвате, че хората ще се възползват от всякаква вратичка, която могат, и ще позволят на този човек да пренебрегне ограниченията за мандата“, продължи Калт. „И сме го виждали в други страни. Навсякъде, където има ограничения за мандата, има уязвимости“, обясни той.

Някои — включително самият Тръмп, докато се шегуваше с украинския президент Володимир Зеленски, предложиха като алтернатива президентът да отложи изборите по време на война. Въпреки това, правните експерти са единодушни, че президентът не разполага с такава власт.

„Няма място за маневри по отношение на 22-рата поправка“, заяви пред NPR Уилям Боуд, директор на Института по конституционно право към Юридическия факултет на Чикагския университет. „Това е ясно изявление на Конституцията и не мисля, че някой сериозен човек би го интерпретирал по друг начин“, добави той. „Ако Тръмп обяви, че отменя изборите, това има същата сила, както ако аз обявя, че отменям изборите“, заяви пред Associated Press Джъстин Левит, професор по конституционно право в Университета Лойола Меримаунт.