НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 24.10.25 - Путин заплаши Запада заради далекобойните оръжия

24 октомври 2025
Изминаха точно 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

"Ударите дълбоко в територията на Русия с ракети „Томахоук“ или други далекобойни оръжия ще бъдат посрещнати със зашеметяващ отговор". Това заяви нервно Владимир Путин, отговаряйки на журналистически въпроси. „Това е опит за ескалация. Но ако подобни оръжия бъдат използвани за удар върху руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и унищожителен. Нека си помислят“, каза руският лидер. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Европейския съвет в Брюксел, че Украйна има собствени далекобойни оръжия, с които може да нанася удари на дистанция от 1500 до 3000 километра. Въпросът е да осигурим пари да ги произвеждаме в по-големи количества, уточни той. 

    САЩ не изключват нова среща между Тръмп и Путин
    Нова среща между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не бива да се изключва напълно, заяви днес говорителката на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Ройтерс.
