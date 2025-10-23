Войната в Украйна:

"Сигурно боли Магуайър да ти вкара": Подигравка с Ливърпул в „Точно попадение"! (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 23:09 часа 300 прочитания 0 коментара

Ливърпул обърна и разгроми Айнтрахт Франкфурт с 5:1 като гост в двубой от третия кръг на Шампионска лига. Расмус Кристенсен откри резултата за домакините в 26-ата минута, което само разгневи и без това афектираните от загубата от Манчестър Юнайтед мърсисайдци. Именно поражението от "червените дяволи" преди дни предизвика закачка между спортните редактори на Actualno.com Джем Юмеров и Стефанов Йорданов в предаването "Точно попадение".

Носни кърпички за Ливърпул

Йорданов попита Юмеров преди дербито на Англия дали си е взел носни кърпички. С оглед развоя на двубоя Джем Юмеров "си го върна" за шегата, като подари на Стефан Йорданов носни кърпички в ефир. "Боли, предполагам - да паднеш от върха, тежко е!", каза Юмеров. "Ще го преживея. Утешавам се с една победа със 7:0", отвърна Стефанов, припомняйки срещата от 2023 година.

Парите в спорта

"Особено Хари Магуайър да ти вкара победното попадение - сигурно много боли", заключи Джем Юмеров, който акцентира върху слабото представяне на Александър Исак и доброто начало на дербито за Юнайтед. "Още лятото се объркаха нещата. Твърде много входящи и изходящи трансфери. Излишно е да казваме и за трагичната загуба на Диого Жота... Има доста пробойни заради многото промени в състава на Арне Слот", каза още Стефан Йорданов. "Инерцията свърши", обобщи Бойко Димитров, според когото въпреки това Арсенал не може да стане шампион.

