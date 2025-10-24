Войната в Украйна:

Рома се издъни, Десподов ще пирува след инфарктно 7-голово шоу (РЕЗУЛТАТИ от Лига Европа)

24 октомври 2025, 00:24 часа 401 прочитания 0 коментара

Рома допусна изненадваща загуба с 1:2 от Виктория Пилзен в двубой от третия кръг на Лига Европа. На „Олимпико“ Принс Квабена Аду изведе чешкия тим напред в резултата в 20-ата минута. 120 секунди по-късно много силен шут на Шейк Суаре удвои преднината на гостите. В началото на втората част Пауло Дибала намали изоставането на "вълците" с точно изпълнена дузпа. В заключителната фаза домакините направиха няколко пропуска, които ги оставят с 3 точки. Виктория Пилзен събра цели 7 пункта.

ПАОК победи Лил в 7-голово шоу

Междувременно ПАОК надделя с 4:3 над Лил в изключително интересен сблъсък на „Пиер Мороа“. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов стартира като титуляр за "двуглавите орли" и остана на терена до 81-вата минута. Сръбският гранд започна много силно и наниза три гола през първата част - дело на Мейте, Андрия Живкович и Янис Константелиас.

ОЩЕ: Снимката, която раздели България, и скандалът “Вуцов” | Точно попадение (ВИДЕО)

След почивката Бенжамен Андре и Хамза Агамане върнаха интригата. Живкович обаче вкара за 4:2, възползвайки се от асистенция на Кирил Десподов. Това не бе всичко. Игамане също се разписа за втори път в 78-ата минута. В добавеното време попадение на Андре бе отменено заради засада, но със сигурност накара футболистите на ПАОК да треперят. Десподов и компания събраха 4 точки, а Лил има 6.

Парите в спорта

Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) 2:0

Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия) 3:0

ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия) 1:2

Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия) 1:0

Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) 2:1

Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания) 0:0

Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария) 2:0

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария) 2:3

Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия) 1:2

Селта Виго (Испания) - Ница (Франция) 2:1

Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия) 2:1

Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция) 3:1

Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия) 2:0

Лил (Франция) - ПАОК (Гърция) 3:4

Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) 0:3

Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия) 1:1

Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия) 2:0

Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България) 3:2

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Рома ПАОК Кирил Десподов Лил Виктория Пилзен
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес