Рома се издъни, Десподов ще пирува след инфарктно 7-голово шоу (РЕЗУЛТАТИ от Лига Европа)

Рома допусна изненадваща загуба с 1:2 от Виктория Пилзен в двубой от третия кръг на Лига Европа. На „Олимпико“ Принс Квабена Аду изведе чешкия тим напред в резултата в 20-ата минута. 120 секунди по-късно много силен шут на Шейк Суаре удвои преднината на гостите. В началото на втората част Пауло Дибала намали изоставането на "вълците" с точно изпълнена дузпа. В заключителната фаза домакините направиха няколко пропуска, които ги оставят с 3 точки. Виктория Пилзен събра цели 7 пункта.

ПАОК победи Лил в 7-голово шоу

Междувременно ПАОК надделя с 4:3 над Лил в изключително интересен сблъсък на „Пиер Мороа“. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов стартира като титуляр за "двуглавите орли" и остана на терена до 81-вата минута. Сръбският гранд започна много силно и наниза три гола през първата част - дело на Мейте, Андрия Живкович и Янис Константелиас.

След почивката Бенжамен Андре и Хамза Агамане върнаха интригата. Живкович обаче вкара за 4:2, възползвайки се от асистенция на Кирил Десподов. Това не бе всичко. Игамане също се разписа за втори път в 78-ата минута. В добавеното време попадение на Андре бе отменено заради засада, но със сигурност накара футболистите на ПАОК да треперят. Десподов и компания събраха 4 точки, а Лил има 6.

Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) 2:0

Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия) 3:0

ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия) 1:2

Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия) 1:0

Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) 2:1

Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания) 0:0

Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария) 2:0

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария) 2:3

Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия) 1:2

Селта Виго (Испания) - Ница (Франция) 2:1

Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия) 2:1

Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция) 3:1

Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия) 2:0

Лил (Франция) - ПАОК (Гърция) 3:4

Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) 0:3

Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия) 1:1

Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия) 2:0

Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България) 3:2