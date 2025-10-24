Българин изяде 6 гола, носител на трофей в Англия бе надхитрен от кипърци (РЕЗУЛТАТИ от Лига на конференциите)

Отборът на Абърдийн, на чиято врата пази българският страж Димитър Митов, загуби с 0:6 визитата си на АЕК Атина в мач от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. Шотландският тим показа изключително слаба игра, допусна огромен брой непредизвикани грешки в защита и единствено късметът, гредите и няколко добри намеси на българския национал спасиха гостите от това да инкасират двуцифрен брой попадения.
Кристъл Палас загуби от АЕК Ларнака
В един от късните двубои победителят в "Къмюнити Шийлд" Кристъл Палас стъпи накриво и загуби с 0:1 домакинството си на АЕК Ларнака. Единственото попадение в срещата реализира Рияд Баич в 51-вата минута. Английският тим бе по-активният и пропусна няколко много добри шанса.
ОЩЕ: Лудогорец скочи уверено, но се удави в Швейцария въпреки шедьовър! Клати ли се столът на Руи Мота?
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:
АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия) 6:0
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава (Шотландия) 1:0
Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия) 0:0
Дрита (Косово) - Омония (Кипър) 1:1
Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания) 2:2
Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия) прекратен при 0:0 след първото полувреме заради дъжд
Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша) 1:2
Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия) 1:0
Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия) 0:3
Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша) 1:1
Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър) 0:1
Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария) 0:1
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша) 2:1
Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 1:0
Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна) 3:0
Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения) 0:2
Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша) 1:1
Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения) 1:1
ОЩЕ: Рома се издъни, Десподов ще пирува след инфарктно 7-голово шоу (РЕЗУЛТАТИ от Лига Европа)