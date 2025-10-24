САЩ не изключват нова среща между Тръмп и Путин

Нова среща между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не бива да се изключва напълно, заяви днес говорителката на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Ройтерс. "Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден подобна среща може да се повтори, но ние искаме да се уверим, че ще има осезаем позитивен резултат от такава среща“, каза говорителката.

Още: Путин: Ако бъдат използвани далекобойни оръжия срещу нас, отговорът ще бъде унищожителен (ВИДЕО)

Тръмп заяви в сряда, че е анулирал планираната негова нова среща с Путин поради липсата на напредък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна

Още: Санкциите на Тръмп с вторичен удар по Путин: китайските гиганти казват "не" на руския петрол