Не е бял: Ето какъв цвят е козината на бялата мечка

Повечето от нас си мислят, че бялата мечка е снежнобяло животно, но истината е малко по-интересна и неочаквана. В следващите редове ще отговорим ясно какъв всъщност е цветът, защо изглежда бял на снимки и на живо, и какви любопитни изключения има.

Какъв цвят е козината всъщност?

Космите на бялата мечка са безцветни. Дългите предпазни косми са кухи и прозрачни, а подкосъмът също е без пигмент. Белият вид е оптична илюзия – светлината се разсейва и отразява в множеството повърхности на косъма, подобно на снежинки, и до окото ни достига „бяло“. Под козината кожата е черна, което помага за поглъщането на слънчевата енергия.

Как се получава бялия цвят на козината?

Кухите косми съдържат въздух и имат микроструктура, която разсейва светлината. Когато пада слънце, видимите лъчи се отразяват многократно и сумарно дават бял вид. В облачно време или на залез мечката може да изглежда сивкава или „бисквитена“. Тази оптична маскировка е предимство при лов на лед и сняг, където се слива с фона и остава почти невидима за тюлените.

Черна кожа под прозрачна козина

Черната кожа съдържа повече меланин и поглъща по-добре светлината, което подпомага задържането на топлина в студен климат. Отгоре дебелият подкожен слой мазнина и гъстият подкосъм пазят от загуба на топлина и от намокряне. В съчетание с въздушните кухини в космите, това е изключително ефективна изолация – затова мечките могат да прекарват часове на леда и във вода, без да измръзнат.

Митове за „фиброоптична“ козина и ултравиолетова светлина

Понякога ще чуете твърдението, че космите „канализират“ слънчевите лъчи като влакна и отвеждат енергията до кожата. Това е остаряла хипотеза, опровергана експериментално: реално косъмът пропуска нищожна част от ултравиолетовата светлина. Истинската роля на кухите косми е предимно изолационна и за оптична маскировка, а не за „събиране“ на светлина.

Защо понякога мечките изглеждат жълтеникави или зеленикави?

В природата козината може да пожълтее от слънце, солена вода и органични вещества от храната. В зоологически градини, при по-топла вода и различна химия, в кухите косми понякога се развиват микроскопични водорасли и козината добива зеленикав оттенък. Това не е „естествен“ цвят, а временен ефект, който се коригира с поддръжка на водата и грижи за животните.

Как учените проверяват тези твърдения?

Описанието на прозрачната козина и черната кожа е потвърдено от изследвания и наблюдения: микроскопски анализи показват кухи предпазни косми, а оптични тестове обясняват разсейването на светлината. Допълнителни експерименти измерват колко малко ултравиолетова светлина се „води“ по косъма. Нови проучвания изследват и ролята на кожните мазнини върху неполепването на лед по козината и топлоизолацията.

Какво показват камерите и човешкото око?

Камерите и човешкото зрение обработват светлината различно. Балансът на бялото в камерата може да избута нюанса към по-топло или по-студено, а динамичният обхват определя дали ще видите снежнобяло или кремаво. Затова една и съща мечка може да изглежда различно в кадрите на различни фотографи, без действителният ѝ „цвят“ да се е променил.

Когато гледаме бяла мечка на различна светлина, виждаме различен нюанс, защото не цветът се променя, а начинът, по който светлината се разпилява и отразява. Снегът действа по подобен начин – той също е безцветен лед, който изглежда бял заради разсейването на светлината. Затова правилният отговор на въпроса „какъв е цветът на бялата мечка“ е: козината е прозрачна, а кожата – черна.

Бялата мечка не е „бяла“ заради пигмент, а заради оптика. Прозрачните кухи косми разсейват светлината и създават бял вид, който служи за маскировка. Черната кожа и гъстата козина подпомагат топлинния баланс, а дебелият слой мазнина е последната стена от защитата от студ. Понякога има жълти или зеленикави оттенъци – те са резултат от средата, не от „истински“ цвят.