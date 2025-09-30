Не само храната: 6 предмета в дома ви, които причиняват възпаление

Възпалението е защитен механизъм в тялото: то ни предупреждава за болка или инфекция и стартира лечебния процес. Но когато възпалението стане хронично, то може да доведе до цяла гама от симптоми и състояния, включително умора, мозъчна мъгла, хормонален дисбаланс и сърдечно-съдови проблеми.

Освен храната, съвременният свят, за съжаление, ни излага на много неща, които насърчават възпалението – особено в домовете ни. Ето шест от най-често срещаните възпалителни вещества във вашия дом, които може да се наложи да изхвърлите.

Незалепващи съдове за готвене

Конвенционалните незалепващи тигани са покрити с PFAS (или пер- и полифлуороалкилни вещества, известни още като „вечни химикали“), които след това могат да се освободят в храната и околната среда при прегряване. Тези вещества „се биоакумулират и пречат на сигнализацията на имунните клетки и хормоните“, казва лекарят по вътрешни болести д-р Пуджа Гидвани.

Излагането на PFAS е свързано с повишен C-реактивен протеин (CRP, свързан с ускорено стареене), както и с променени отговори на антителата към ваксините при деца и метаболитен синдром, „които са все признаци на имунна дисрегулация и нискостепенно възпаление“, казва д-р Гидвани.

Ако можете, опитайте да замените конвенционалните си незалепващи тигани с по-здравословни алтернативи. Най-добре е да използвате незалепващи тигани само когато е наистина необходимо.

Съхранение на храни в пластмасови съдове

За вашето здраве, сменете пластмасовите си контейнери за съхранение на храна със стъклени, неръждаема стомана или силиконови, където е възможно – особено ако затопляте храната си в тях. „Пластмасите освобождават бисфеноли (BPA, BPS, BPF) и фталати при нагряване, микровълнова фурна или износване“, казва д-р Гидвани, добавяйки, че пластмасите без BPA не са непременно по-добър вариант, тъй като често съдържат добавени бисфеноли, за да компенсират.

Веществата, които се отделят от пластмасовите контейнери за храна, „са свързани с ендокринни нарушения и възпаления“, казва лекарят д-р Кара Уада. Ако трябва да използвате пластмасови контейнери, не затопляйте храната си в тях в микровълнова фурна и не забравяйте да ги миете на ръка всеки път – добавената топлина от съдомиялната ви машина може допълнително да предизвика токсични химикали.

Алуминиево фолио

Алуминиевото фолио не трябва да се използва за консервиране на киселинни храни като домати, цитрусови плодове или оцет, тъй като те могат да доведат до отделяне на алуминиеви йони в храната. „Високият прием на алуминий е свързан с оксидативен стрес и невровъзпаление, а хроничното излагане е замесено в развитието на деменция от Алцхаймер“, казва д-р Гидвани.

Въпреки че алуминиевото фолио може да е приемливо за употреба с определени храни, може би трябва да използвате алтернативи като пчелен восък и неизбелена пергаментова хартия, предлага д-р Пийтрос.

Мебели и матраци

По-голямата част от тапицираните мебели – като дивани и фотьойли – и матраци се третират с химикали, които могат да доведат до възпаление. Макар че мебелите да не се запалват е хубаво нещо, начинът, по който се прави това, може да доведе до много здравословни проблеми.

Ако сте в състояние да подмените мебелите и матраците си, изберете продукти, сертифицирани по GreenGuard и OEKO-TEX, предлага д-р Уада. В днешно време много марки предлагат по-безопасни домакински стоки.

Ароматни свещи и освежители за въздух, които се включват в контакта

Ароматните свещи и освежителите за въздух, които се включват в контакта, често са пълни с химикали, които насърчават възпалението. „Знам, че миришат толкова успокояващо, но парафиновият восък, фталатите и синтетичните аромати изпомпват ендокринни разрушители и летливи органични съединения (ЛОС) като формалдехид във въздуха ви“, казва д-р Пийтрос. „Това не е релаксация – това е нискостепенно скрито възпаление.“ Тези продукти могат да изострят алергиите и астмата и да причинят главоболие.

Помислете за замяна на ароматизираните си продукти с пречиствател на въздуха, който премахва, а не маскира миризмите. Въпреки това, свещите на базата на пчелен или кокосов восък, ароматизирани с етерични масла, са невъзпалителна алтернатива, както и естествените дифузери, според д-р Пийтрос.

Агресивни почистващи препарати

Почистващи продукти като белина, амоняк и такива, съдържащи изкуствени аромати, могат да причинят дразнене и трябва да се избягват, когато е възможно. „Белината и амонякът отделят реактивни хлорни и азотни съединения“, казва д-р Гидвани. Ако можете, опитайте да закупите натурални марки почистващи продукти или използвайте многофункционални съставки като сода бикарбонат и оцет с кърпи за почистване, предлага д-р Уада.

