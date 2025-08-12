Необходимо ли е поливане при мулчиране на почвата?

Мулчирането е често срещана земеделска техника, която може да се извършва по различни начини в зависимост от целите, вида на почвата и наличните материали. Мулчиране е особено полезно в градини, овощни насаждения и зеленчукови култури. При тази земеделска практика се нанася слой органичен или неорганичен материал (мулч) върху почвената повърхност. Целта е да се запази влагата в почвата, да се намалят плевелите, да се подобри структурата и плодородието на почвата, както и да се защити кореновата система на растенията.

Повърхностно мулчиране

Повърхностното приложение е най-разпространеният метод за мулчиране, при който мулчът се нанася в слой от 5-7 см върху повърхността на почвата. Този метод помага за задържане на влагата, потиска растежа на плевелите и подобрява структурата на почвата. Покривните материали, които се използват, са агрофибър, фолио или специализирани нетъкани материали. Те се полагат върху почвата, за да предпазят растенията от екстремни метеорологични условия, да регулират микроклимата и да подобрят условията за растеж.

Слоесто мулчиране

Слоестото мулчиране е метод, включващ нанасянето на няколко слоя от различни видове мулч за постигане на комплексен ефект. Например, първо се полага слой органичен мулч за подобряване на плодородието, а след това слой неорганичен мулч за предпазване от плевели и задържане на влагата.

Контейнерно мулчиране

Мулчирането в контейнери (саксии, сандъчета и кутии) за производителите, които отглеждат такива култури, е също толкова ефективна техника за поддържане на здравословен растеж. Мулчиращият слой помага за задържане на влагата, предпазва корените на растенията от прегряване и замръзване и намалява нуждата от често поливане.

За да определим колко вода се излива за единица време, можем да вземем 10-литрова лейка или кофа, да поставим в нея маркуч за поливане и да отбележим времето. По този начин ще разберем за какъв период (в секунди или минути) се изливат 10 литра вода. В резултат е лесно да се изчисли общото време, необходимо за поливане на почвата с 2-3 кофи вода. В случай че почвата във вашата градина е глинеста, за да не „избяга“ водата от повърхността, е по-добре да поливате с малка струя.

За зелени растения като моркови, цвекло, репички и отчасти ягодови, разходът на вода се счита за нормален в обем 2-3 кофи на 1 кв. м.

Ако говорим за ягодоплодни храсти, като касис, малини, цариградско грозде, нормата на поливане трябва да се увеличи до 4-5 кофи на храст.

Когато става въпрос за дървета като ябълки и череши, можете да излеете 4-5 кофи.

През лятото е препоръчително да поливате веднъж седмично с минимален обем на поливане от 2-3 кофи на 1 кв. м. При облачно и дъждовно време честотата на поливане може да се намали до 10-15 дни.

Прекомерно поливане

Градинарите често си задават този въпрос: как да не преполиват растенията и да избегнат прекомерно поливане?

През лятото, когато растенията растат и се развиват, е необходимо много вода за напояване. Излишната влага, която почвата не може да задържи, ще отиде в подпочвените води. Прекомерното поливане може да бъде опасно, ако вашият парцел се намира в блато или близо до езеро, във всички останали случаи не е страшно.

Защитавайки почвата от слънчева светлина, органичният мулч предпазва структурата ѝ от промени, повърхността остава лесно пропусклива за влага и въздух. Земните червеи и насекомите, които са полезни за вашите растения, се заселват под мулча в почвата.

Мулчиращ материал

Почти всеки материал, който е под ръка на нашия парцел, може да се използва като мулч, било то листа от растения, окосена трева, борови иглички, дървени стърготини. Можете дори да използвате плевели, като не ги изхвърляте след плевене, а ги разстилате хоризонтално. При сухо слънчево време те ще изсъхнат в рамките на 24 часа и ще се превърнат в отличен мулчиращ материал - няма да пречат на култивираното растение, а ще го предпазят.

В градината може да използвате всякакъв подръчен материал – разстилате го спретнато под храстите, между растения, дори в редове с моркови. Това помага на растението да се чувства добре и да произвежда стабилна и надеждна реколта.