8 ежедневни навика, които ви превръщат в мрънкало

Не ставаш нещастен просто ей така, това е кулминацията на безброй ежедневни избори - тези 8 решения, които вземаш всеки ден, бавно те превръщат в дежурен мрънкалo.

Кога за последен път изразихте благодарност, вместо да се оплаквате? Или подхождахте към преживяването с любопитство, вместо с предполагаем негативизъм? Най-нещастните хора, които някога ще срещнете, не са се събудили един ден с нещастие: тяхната намръщена природа се е развила бавно с течение на времето, благодарение на решенията, които са избирали да вземат ежедневно.

Ако всеки ден избирате негативни решения, вместо да възприемете по-позитивен подход , вие сте на път да се превърнете в наистина нещастен човек, така че може би е добре да го предотвратите навреме - като избягвате тези 8 решения:

1. Пренебрегвате личните си страсти

Редовно ли отделяте време да правите неща, които ви вълнуват? Или ги отлагате, защото са лекомислени, а след това се чувствате негодуващи, че не можете да правите нищо забавно?

Дните на повечето хора са изпълнени с ангажименти от работа, семеен живот и основни лични или домакински задължения, така че отвръщането от нещата, които изпълват сърцето ви, ще ви отдалечи допълнително от всякаква жизнерадост или ентусиазъм в живота . Всъщност изследванията показват, че хобито е свързано с щастие и благополучие .

Не е нужно да посвещавате цялото си време на едно нещо (особено ако все още не сте го намерили), но ако решите да не се наслаждавате на малки удоволствия и радости, светлината в сърцето ви ще угасне много бързо.

2. Водите монотонен, монотонен живот

Повечето хора копнеят за разнообразие и промяна, защото постоянната монотонност ни изтощава и ни лишава от цялата радост от живота . Всъщност, изследванията показват, че по-голямото разнообразие в ежедневието може да увеличи щастието и цялостното удовлетворение от съществуването. И все пак е странно, че много хора избират да живеят скучен, монотонен живот, вместо да променят нещата редовно .

Независимо дали става въпрос за книгите, които четете, упражненията, които правите, или хобитата, с които се занимавате, промяната може да бъде чудесна идея. Интересното е, че вселената често ще ви дава насоки какво би могло да бъде полезно.

3. Инвестирате в хора, които не ви дават нищо в замяна

И не, не става въпрос за пари. По-ценните инвестиции се въртят около времето, вниманието и задачите, които се изпълняват за тях . Много хора дават твърде много на онези, които в замяна им носят само тъга и страдание .

Тези, които вземат и не дават нищо в замяна, може дори да не осъзнават, че ви използват. В съзнанието си те задоволяват нуждите си, а вие сте човекът, който помага това да се случи. Дори най-веселите и щастливи хора се изтощават от такава връзка. Запитайте се честно дали хората, на които се отдавате, си заслужават.

4. Живот в нездравословна, невдъхновяваща среда

Да кажеш „просто се премести на по-хубаво място!“ е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Трябва да имаш средства, работа... Дори и да успееш да постигнеш това, новото място може да донесе свои собствени проблеми . Преместването винаги е свързано с риск , така че понякога е по-добре да се придържаш към познатото.

Ако обаче можете да се преместите някъде, което обичате, това ще ви направи живота много по-малко нещастен. Правете кратки разузнавателни пътувания до райони, които смятате, че може да ви харесат, и помислете за работа, където можете да работите дистанционно. Осъзнайте за какво фантазирате и какво всъщност искате.

5. Оставате на работа, която изтощава душата ви

Повечето от нас са били заседнали на ужасна работа , която не носи достатъчно доходи за смислено бъдеще . Ако сте в това положение, може да сте убедени, че шефът ви е демонично същество, което се стреми да ви затрудни живота и да ви изглежда сякаш няма изход. Но това вероятно не е реалистична ситуация и с малко усилия можете да превърнете това изкушение в стъпка към по-добър живот.

Нека скуката ви подтикне към живот, който обичате на по-дълбоко душевно ниво. Създавайки по-добра алтернатива, ще запазите това, което е останало от духа ви.

6. Измисляте си оправдания, че не променяте нищо

Има неща в живота ви, които знаете, че трябва да промените, но всеки ден избирате да не предприемате действия, за да осъществите тази промяна . Може да сте недоволни от състоянието на физическото си здраве, но избирате да останете на дивана, вместо да се разходите или да ядете утешителна храна.

Ако някой ви засегне за това, неизбежно ще имате куп извинения защо не вземате по-добри решения, като например, че сте имали тежък ден и трябва да се успокоите, или че навън вали и т.н. Да, понякога има основателни причини да не правите неща, но ако не искате да се окажете заседнали в инцидент, идва момент, в който трябва да спрете да си измисляте извинения и да предприемете действия .

7. Потапяте се в живота на други хора, вместо да живеете своя собствен

Много хора се чудят как да спрат да завиждат на живота на другите или да живеят в постоянен страх от това да не пропуснат нещо . Най-лесното решение на този проблем е да спрат да прекарват толкова много време в гледане на уж перфектния живот на други хора в социалните мрежи и да спрат да се сравняват с тези хора , когато биха могли да инвестират енергията си в това да направят живота си по-щастлив и пълноценен.

Всяка минута, която прекарвате в преглеждане на акаунти на инфлуенсъри и сравняване на живота им със своя, е минута, която не прекарвате в себе си. Не губете ценни моменти, желаейки си да сте някой друг.

8. Избирате само негативни, песимистични новини

Разбира се, по-голямата част от случващото се по света не е нито радостно, нито хармонично. Ключът е да не се увличате по всички ужасни новини за случващото се навсякъде, а да ги балансирате с истории, които повдигат душата ви. Консумирането само на негативни новини ще промени начина ви на мислене и ще ви накара да мислите как всичко по света е ужасно, как съществуването е безсмислено и т.н. Това може да ви направи наистина нещастен човек за кратко време.

Какво може да ви помогне?

Напишете списък с всички неща, които ви правят нещастни, след което задраскайте всичко, върху което нямате контрол. След това разгледайте всички неща, които можете да контролирате, и се запитайте дали предприемате стъпки за подобряването им. Ако отговорът е „не“, знаете къде да насочите вниманието си.