Защо се появява мухъл в хладилника

Мухълът в хладилника изненадва много домакинства: уредът е студен, а въпреки това върху уплътненията, по рафтовете или в чекмеджетата се появяват тъмни петна и неприятна миризма. Причината рядко е „самият хладилник“, а обикновено съчетание от влага, остатъци от храна и неправилни навици. Ето какво го провокира и как да го спрете.

Какво представлява мухълът и защо расте на студено?

Мухълът са микроскопични гъбички, които се развиват там, където има влага, органичен материал и слаба циркулация на въздуха. Ниската температура забавя растежа, но не го спира напълно. Ако в хладилника има конденз и източник на хранителни остатъци, спорите намират начин да се закрепят – най-често по гумените уплътнения и в ъглите.

Температура и влажност

Вътрешната температура трябва да е около 4°C или по-ниска. По-топлите зони (като вратата) и чести отваряния повишават градусите и влагата – идеални условия за конденз. Високата влажност идва и от топли ястия, поставени вътре, открити течни храни и препълване, което пречи на въздуха да циркулира равномерно. Дори малки „джобове“ със застоял влажен въздух ускоряват развитието на мухъл.

Проблемни места

Гуменото уплътнение около вратата е топло, влажно и има гънки – идеален дом за спори. Ако се замърси или вратата не затваря плътно, навлиза влажен въздух и се образува конденз. При уредите с автоматично размразяване водата се отвежда през малък канал; когато той се запуши от трохи или лед, в дъното се събира вода и стените се изпотят. Така влагата се задържа и мухълът се появява по-често.

Храна и навици, които помагат на мухъла

Разливи на сокове, сиропи или супи, оставени без почистване, са „банкет“ за микроорганизмите. Непокрити храни „пускат“ влага и миризми, а влажните кърпи за бърсане, прибрани вътре „за после“, поддържат постоянно мокра среда. Големи съдове, които заемат половин рафт, пречат на въздуха, а чести, дълги отваряния на вратата в топли дни вкарват порции влажен въздух.

Как да го предотвратите?

Поддържайте 3-4°C и проверявайте с термометър. Оставяйте топлите ястия да изстинат, преди да ги приберете. Покривайте храните и използвайте плътно затварящи кутии. Чистете разливите веднага, а веднъж седмично забърсвайте рафтове и чекмеджета с топла вода и препарат. Не препълвайте – оставяйте място около задната стена и пред отдушниците. На всеки месец оглеждайте дренажния отвор и тавичката за конденз: ако има вода, лед или остатъци, почистете внимателно.

Безопасно почистване на вече появил се мухъл

Първо отстранете причината за влагата. После почистете твърдите повърхности с топла вода и препарат за съдове, като изтъркате механично. За досадни участъци използвайте сода за хляб или разтвор от оцет и вода; изплакнете и подсушете. Ако все пак прибегнете до разредена белина, работете при отворен прозорец, никога не я смесвайте с други препарати и спазвайте пропорцията, описана на опаковката. Гумените уплътнения минавайте с мека четка и накрая подсушавайте – влагата в гънките е ключовият враг.

Кога хладилникът е рисков и какво да смените?

Ако уплътнението е напукано, вратата не прилепва плътно или тестът с лист хартия „минава“ (листът се изтегля лесно), сменете гумата – иначе влагата ще се връща. При повтарящ се конденз проверете и почистете дренажа; при нужда сервиз може да смени тавичката за конденз или да провери вентилацията на уреда. Пластмасовите елементи обикновено се почистват успешно; ако миризмата остане въпреки щателно почистване, подменете силно засегнатите аксесоари (кутии, уплътнения).

Чести грешки, които влошават проблема

Ако оставите белината да „седи“ без изплакване, може да увредите гумата и металните части. Ако търкате грубо уплътнението с твърда четка, рискувате да го разкъсате. Ако перете кърпите и гъбите рядко, те сами се превръщат в източник на миризма. Ако държите бутилки и яйца във вратата, а уредът се отваря често – тази зона е по-топла и влагата се кондензира по-бързо.

Мухълът в хладилника е знак за влага и неподходящи навици, не за развален уред. Когато поддържате правилна температура, покривате храните, чистите разливите и пазите уплътненията в добро състояние, спорите няма къде да се задържат. При вече появил се проблем помагат механично почистване, щателно подсушаване и, при нужда, внимателно дезинфекциране. С няколко постоянни навика хладилникът остава чист, без миризми и най-важното – безопасен за храната.