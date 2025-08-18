Съхранявате тези плодове в хладилник? Правите огромна грешка

Плодовете са един от стълбовете на здравословното хранене, но невинаги им обръщаме необходимото внимание, след като попаднат в кухнята ни. Много хора, по навик или за по-голямо удобство, съхраняват всичките си плодове директно в хладилника, мислейки, че по този начин ще ги запазят по-добре и за по-дълго време. Тази практика обаче невинаги е най-подходяща и в някои случаи може да доведе до загуба на важни хранителни вещества, както и да повлияе на вкуса и текстурата им.

Снимка: iStock

Специалистите по хранене и съхранение на храни настояват, че не всички плодове изискват еднакви условия на съхранение и че неправилното съхранение може да намали ползите, които получаваме от тях.

Хладилникът не е винаги най-доброто място

Студът забавя процеса на узряване, което може да бъде полезно за вече узрели плодове, за да се съхранят по-дълго. Но ако сложим в хладилника плодове като банани, праскови, круши или домати, когато са още зелени, прекъсваме този естествен процес. В резултат на това те придобиват брашнеста текстура, по-малко сладост и по-ниско съдържание на антиоксиданти и витамини, които се развиват именно във фазата на узряване.

Снимка: iStock

Например, доматите губят голяма част от вкуса и ароматните си съставки, когато се съхраняват в хладилник прекалено рано, докато бананите почерняват и месестата им част става кашава. Цитрусовите плодове, от друга страна, понасят по-добре студа, но в идеалния случай трябва да се съхраняват на открито, ако ще се консумират в рамките на няколко дни. Това показва, че изборът на мястото за съхранение на всеки плод не трябва да се прави на случаен принцип, а като се вземат предвид характеристиките на всеки плод.

Съвети за по-добро съхранение на плодовете

Диетолозите препоръчват да се следва едно просто правило. Плодовете, които все още трябва да узреят, трябва да се съхраняват на стайна температура, на проветриво място и далеч от пряка слънчева светлина. Щом достигнат оптимална зрялост, те могат да се съхраняват в хладилника, за да останат свежи още няколко дни. Освен това е препоръчително плодовете да не се мият преди съхранение, тъй като влагата ускорява появата на мухъл.

Снимка: iStock

Друг практичен съвет е да се разделят климактеричните плодове – тези, които произвеждат етилен и продължават да узряват след събирането им, като ябълки, круши или банани – от неклимактеричните плодове, тъй като те могат да ускорят развалянето на последните.

Въпреки че съхранението на плодове в хладилника може да изглежда като най-удобен вариант, безразборното им съхранение може да намали тяхната хранителна стойност и текстура. Спазването на цикъла на зреене и прилагането на подходящи техники за съхранение гарантира, че ще се възползваме максимално от витамините, минералите и антиоксидантите им, като същевременно ще се насладим на целия им естествен вкус, пише "Marca".