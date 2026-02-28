Никола Тесла и здравето – Нашето тяло е свой собствен най-добър лекар!

Дали ще страдаме повече в бъдеще или ще умрем на 140 години, както е планирал да живее Тесла, или на 280, според руския лекар Волков, зависи от нашето здраве, но и от здравето на нашата планета. Според Тесла ВСИЧКО във Вселената е свързано с невидими връзки. Ние сме най-добрият си лекар, така че трябва да слушаме телата си, точно както е правил Никола Тесла.

Отношението на Тесла към здравето и болестите подсказва, че той е „чудотворец“, който вижда, че болката има физически, психологически и емоционален компонент. В своите размисли той се занимава еднакво с болката на индивида и с голямата космическа болка. Нашият учен е високосъзнателен емпат, който в своите писмени материали обяснява структурата на космическата болка, която е рефлекторна по природа и се отпечатва върху човека отвън.

Той вярва, че всичко е жива енергия; че много честоти се преплитат в нашия организъм и че физическото разстояние няма ефект върху преноса на информация, светлина и електричество от едно място на друго. Това важи и за човешките същества, които са излъчватели и приемници на енергийни импулси.

Емпатията се определя в медицината като специално психофизично състояние, при което човек напълно усеща в себе си и върху себе си страданието и болката на друг човек, група или по-голяма общност.

„Телата ни са сходни по структура и са изложени на едни и същи външни влияния... движенията и действията ни служат за запазване на живота и въпреки че изглеждаме напълно независими един от друг, ние сме свързани чрез невидими връзки. Докато организмът е в отлично състояние, той реагира точно на силите, които го движат, но в момента, в който възникне каквото и да е разстройство у който и да е човек, силата му за самосъхранение отслабва.“ Никола Тесла

Болката (физическа, психологическа, емоционална) винаги е причинена от запомнена централна психологическа травма, преди болестта да се спусне на физическия план на човек.

Известният руски писател Лев Толстой е говорил за психическото преодоляване на болката, като е съветвал: „Когато сте болни, просто си представете, че сте здрави.“

Великият лекар и пророк Нострадамус не изостава от него, твърдейки същото.

Съвременната наука е доказала, че визуализацията помага на тялото да се бори по-ефективно с болестите, потвърждавайки знанията на Толстой, Нострадамус и други.

Болестта трябва да се третира като временно състояние с щастлив изход.

Нека бъдем като Тесла, който се фокусира върху доброто! Нашият принос определя нашия резултат!

Ако попиваме лоши неща, ще създадем негативни чувства в

себе си.

Тялото създава 40 000 нови клетки всеки ден от съставките, които приемаме.

С всяка мисъл и емоция, която изпитваме, в мозъка настъпва химическа промяна и всяка клетка реагира на нея.

Ако сме недоволни, ядосани и тъжни, кожата, сърцето, черният дроб, белите дробове и други ще бъдат такива!

Обратно, спокойствието, оптимизмът и мъдрата превенция са най-добрите за поддържане на здравето и лечение на болести.

Тесла пише за превенция на здравето, предупреждава за това, което ще бъде опустошително за човешкото здраве в бъдеще и, подобно на лекар, информира хората как да променят себе си.

Нека Никола Тесла бъде нашият пример в храненето, упражненията и позитивното мислене.

Дали ще боледуваме повече в бъдеще или ще умрем на 140 години, както е планирал да живее Тесла, или на 280, според руския лекар Волков, зависи от здравето на нашата планета и от нас!

А именно, нашето тяло е свой собствен най-добър лекар, така че трябва да го слушаме по същия начин, както е правил Никола Тесла.