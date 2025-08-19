Норвежката перла Берген: Където планините срещат морето и изкуството диша

Вторият по големина норвежки град Берген е основан през XI век, приблизително в 1070 г. от крал Олаф III. Каменният замък Бергенхус, издигнат от викингите, бележи началото на историята му. До началото на 20 век Берген остава най-големият град в страната, след което този статут преминава към град Осло.

Градски паркове на Берген

В самия център на Берген се намира градски парк и невероятно живописното езеро Лиле Лунгегардсван. Паркът се казва Бюпаркен и е просто идеален за спокойни разходки. Той е интересен по всяко време на годината – през лятото патици с пухкавите си бебета кръстосват езерото, където с удоволствие ги хранят деца и възрастни, а самият парк е изпълнен с аромата на цветя, които са навсякъде тук. През зимата голяма коледна елха се монтира точно върху леда на езерото Лил Лунгегардсван.

Не по-малко красив е и паркът Норднес, който се намира близо до центъра на града на едноименния полуостров. Паркът разполага със зашеметяващ аквариумен комплекс Akvariet, който включва поне 60 аквариума с различни размери.

Рибен пазар в Берген / Fisketorget

Друга атракция в централната част на Берген е градският рибен пазар. Той е основан през 1276 г. и е изключително популярен. Какво ли няма тук! Скариди, стриди, сьомга, сушена треска, вкусна пържена риба. В самия край на пазара има сергии с вкусни пресни плодове с гигантски размери - малини, къпини, ягоди.

Художественият музей на Берген

След като похапнете на рибния пазар, можете спокойно да се отправите за духовна храна. Художествената галерия KODE е един от най-забележителните музеи не само в Берген, но и в цяла Норвегия. Музеят разполага с мащабна експозиция, разположена в пет сгради. Тук са представени произведения на норвежки художници, включително на известния Едвард Мунк.

Музеят дори има необичайна картина от известната му серия „Викът“, която прилича повече на черно-бяла скица. За мнозина посещението на галерията е основната причина да дойдат в Норвегия. Майер, Мунк, Клее, Пикасо и Дали – в огромната колекция на музея ще намерите произведения на всички тези известни автори.

Къщата-музей Тролхауген / Григ

Едвард Григ е истинска национална гордост на Норвегия. Тъй като Берген е родното място на известния композитор, тук се гордеят особено с него. Интересното е, че в младостта си талантът му не е бил оценен, но по време на пътуване до Италия 27-годишният Григ получава одобрение и благословия от самия Ференц Лист, поне така по-късно самият Григ пише за тази среща.

Къщата, в която Едвард Григ е живял със съпругата си Нина, се нарича Тролхауген - „Тролският хълм“.

Гастрономия на Берген

Жителите на Берген са невероятно горди със своята кулинария. Не е чудно, че Берген е задължително място за посещение от участниците във всяко гастрономическо турне из Скандинавия. Градът е дом на Норвежкия център за риба и морски дарове, затова не е изненадващо, че ястията с морски дарове са най-вкусни тук. Всички те се приготвят само от прясно уловена риба, миди и раци. Освен риба и морски дарове, една от основните кулинарни забележителности тук са норвежките сирена - техният невероятен вкус се помни дълго време.

Местни сувенири

Какво да донесем от Берген? Този невероятен град предлага на своите гости уникални сувенири, които ще ви напомнят за него. Ще се изненадате, но много от тях са свързани с... дъжд! Берген е невероятно дъждовен град. Затова най-популярните сувенири оттук са чадъри, дъждобрани и гумени ботуши, често ярки, например жълти. И, разбира се, не може без традиционни сувенири - топли пуловери с елени, тролове и кораби, както и местни деликатеси и алкохол. Затова, когато отидете в невероятната Норвегия, не забравяйте да посетите една от основните ѝ забележителности - старинния град Берген.