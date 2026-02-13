"Възраждане" твърди за заплаха от турска организация срещу България

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов заговори за заплаха от страна на лидера на турската изселническа организация Рафет Улутюрк към България. Костадинов пусна пред медиите откъс от негово интервю пред Радио - Кърджали, което е част от БНР, в което въпросният човек коментира ограничението на секциите извън ЕС, което ще засегне гласуването в турската страна и твърденията за незаконно гласуване в южната ни съседка.

"Категорично това са твърдения без доказателства, които обиждат десетки хиляди граждани... Те упражняват свое конституционно право и не заслужават да бъдат представени като заплаха", коментира в интервюто си Улутюрк.

Повод за твърденията на Костадинов е недобре формулираното изречение на Улутюрк, който казва: "Той България може би не знае какво е заплаха, занапред може да се научат, но това ще се плати много скъпо за всички ни".

Снимка: БГНЕС

Нещата се навръзват, според "Възраждане"

Костадинов обърна внимание, че се говори за проруски партии в България, но когато става дума за директна заявка и намеса от страна на Турция - няма никакъв проблем.

Той коментира и какво се е случило след интервюто на Улутюрк. "Ден или два по-късно секретарката на бившия президент - Йотова наложи вето върху Изборния кодекс. В буквалния смисъл - нещата се навръзват", каза Костадинов и припомни и договора с турската енергийна компания "Боташ". ОЩЕ: Заради секциите в чужбина: Йотова наложи вето на промените в Изборния кодекс