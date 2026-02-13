Войната в Украйна:

Същия съперник, различен състав: какви рокади готви Христо Янев преди второто „червено“ дерби

Във вторник, на 10 февруари, ЦСКА победи ЦСКА 1948 в 1/4-финалния мач за Купата на България. Сега е време за второто „червено“ дерби в рамките на 4 дни, тъй като утре, на 14 февруари, ЦСКА 1948 е домакин на ЦСКА в сблъсък от 21-вия кръг на Първа лига. Темата за треньорите е много интересна и в двата клуба. Иван Стоянов вече не е начело на „червените“, докато Христо Янев има сериозна работа за вършене с „армейците“.

Христо Янев може да направи 2-3 промени в титулярния състав

ЦСКА 1948 вече обяви кой ще води отбора, след като уволни Иван Стоянов. А в ЦСКА ще бъде много интересно да проследим дали Христо Янев ще направи промени в титулярния състав за гостуването в Бистрица. Според колегите от „Мач Телеграф“ ще има ротации, като ще са две или три на брой. Най-вероятно е някой измежду вътрешните халфове Джеймс Ето‘о и Макс Ебонг да получат почивка, а от първата минута да започнат Бруно Жордао и Исак Соле.

ЦСКА

Може да видим ротации и в атака

Други промени, които е много вероятно да видим, са такива около върха на атаката. По подобие на Ето‘о и Ебонг, Йоанис Питас беше титуляр в първите два мача след зимната подготовка. Въпреки че се представи брилянтно, като отбеляза и в двата двубоя, кипърецът може да отстъпи мястото си в стартовата 11-торка на Леандро Годой. Още едно от новите попълнения – Алехандро Пиедраита, също може да се появи в игра за пръв път като титуляр за ЦСКА.

Николай Илиев
