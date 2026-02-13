Венера по Залез: нов мистериозен музикален проект изгрява с "фигури", но без имена

Венера, най-ярката планета на нощното небе, се появява точно преди залез и след изгрев, в онзи кратък момент, когато светът е уловен между светлина и мрак. Именно в този междинен миг, когато денят среща нощта, се ражда музиката на Венера по Залез - новият български музикален проект, който дебютира днес, петък, 13 февруари. Премиерата на видеоклипа към песента "фигури", която вече се върти в българския радиоефир, вече изгря в YouTube канала на групата.

Венера по Залез не разкрива своите създатели веднага, а избира постепенно да потопи публиката в собствения си свят. Затова мистериозният проект идва без официално представяне, без жанрови етикети, без биография, без селфита от студиото, само със звук, визия и с... "фигури" вместо лица. Музикалният хеви-уейв език на Венера по Залез е плътен и съдържателен, в него всяка нота и всяка пауза носят смисъл, а тежкият рок флиртува с ню уейв, индъстриал, електроника и трип-хоп.

"фигури" поставя началото с първата осъзната крачка на новата група, която е готова да прекрачи границата между метафоричното и материалното. "фигури" на Венера по Залез е кинематографичен дебют с въздействаща история, която проследява лирически герой, изгубен сред силни и притегателни образи, които се разпадат точно преди допир. Фигурите около него изглеждат спасителни на вид, но всъщност са измамни отражения.

Видеото е заснето в Регионалния исторически музей в София, който се превръща в сцена за визуалния свят на Венера по Залез не само заради архитектурата си, а заради атмосферата и усещането за спомени и носталгия, което носи. Режисурата и креативната концепция са на Микаела Милошева-Малеванова, вдъхновена от музиката на групата и от работата на Nicholas Alan Cope и Dustin Edward Arnold. Оператор е Тони Стоев, с когото тя работи още от 2022 г. насам. В екипа са още и Росен Савков (асистент оператор), Ина Бояджиева (BTS) и Николай Петров / Nicolorstudio (цветни корекции).

Венера по Залез не бърза. Историята ѝ тепърва започва. Последвайте я.

