САЩ посякоха Додик за независима Република Сръбска

САЩ продължават да подкрепят Дейтънското мирно споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина и ще се противопоставят на всички действия, които заплашват дестабилизация. Това заяви говорител на Държавния департамент на САЩ по повод изявленията на председателя на "Съюза на независимите социалдемократи" (СНСД) Милорад Додик за евентуално отцепване на Република Сръбска от Босна.

Преди дни Додик заяви, че политическата цел на неговата партия е "правото на народите на самоопределение до независимост" и добави, че Република Сръбска има приятели, сред които причисли новата американска администрация.

Говорителят на Държавния департамент заяви в отговор на тези твърдения, че "САЩ продължават да подкрепят Дейтънското мирно споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина".

"Съединените щати ще продължат да използват своите дипломатически инструменти, за да подкрепят стабилността на Босна и Херцеговина и да се противопоставят на действия, които могат да доведат до нестабилност. Бъдещето на Босна и Херцеговина е в ръцете на нейните граждани. Насърчаваме всички лидери да се съсредоточат върху осигуряването на стабилност и просперитет, които техните граждани заслужават", каза той.

"Подкрепата на САЩ за политическата стабилност и икономическия просперитет на страната" беше потвърдена и от заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау, посочи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Според Пигот Ландау и Комшич са разговаряли и за напредъка по общи икономически приоритети, включително проекта за газопровода "Южна интерконекция", който ще засили енергийната сигурност на страната и ще осигури достъп до американски природен газ.

Въжделенията на Додик за независима Република Сръбска

На 9 февруари - ден след като кандидатът на СНСД Синиша Каран победи на президентските избори в Република Сръбска, Додик заяви, че "Босна и Херцеговина е разрушена". "Искаме частта, която ни принадлежи", обяви тогава той, цитиран от БНР.

"Правото на народите на самоопределение до независимост е нашата политическа цел. И няма да се откажем. Вярваме, че ако се стигне до връщане на тези правомощия на РС, ние сме готови да останем в Дейтънската архитектура. В това няма да останем със сигурност", заяви той на пресконференция.

Според Додик Република Сръбска има "приятели и врагове".

"Наши приятели са Руската федерация, новата американска администрация, Израел, Унгария, Сърбия, част от Черна гора. Искаме да кажем, че сме наясно с нашите врагове. Мюсюлманите, политическо Сараево, мюсюлманско Сараево е наш враг", допълни той.

Председателят на СНСД обяви, че много скоро ще внесе в парламента на РС предложение, с което се иска връщане на прехвърлените правомощия от Дейтънското споразумение като "условие за какъвто и да е разговор за Босна и Херцеговина".

"Това се отнася до армията, граничната полиция, разузнавателната служба, да бъдат закрити Съдът и Прокуратурата на Босна и Херцеговина, моделът на фискалната система да бъде върнат в компетенциите на РС, бюджетът на Босна и Херцеговина да се създава на база ротации от бюджетите на ентитетите и да няма собствени приходи", настоя още Додик.