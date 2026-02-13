Спорт:

13 февруари 2026, 11:05 часа 262 прочитания 0 коментара
Коварен респираторен вирус се разпространява в Гърция, бебе е в критично състояние

Нарастващият брой на случаите на респираторно-синцитиален вирус (RSV) предизвиква тревога в Гърция, след като 30-дневно момиченце бе хоспитализирано в критично състояние в интензивното отделение на детската болница "Аглая Кириаку" в столицата, информира в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Състоянието на бебето се е подобрило и се очаква да напусне интензивното отделение. Активността на вируса обаче се е увеличила през последните седмици.

Според Националната организация за обществено здраве положителните резултати за RSV сред пациентите с респираторни симптоми са достигнали 9 процента през последната седмица на януари, което е увеличение от 4 на сто през предходната седмица.

Педиатърът Димитрис Фускас заяви, че вирусът се разпространява широко и изглежда, че е надминал грипа.

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) обикновено причинява леко заболяване, но може да доведе до бронхиолит и хоспитализация при бебета под 6 месеца. Налични са ваксини и моноклонални антитела.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция бебе респираторно синцитиален вирус
