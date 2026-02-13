Лайфстайл:

Отново стрелба в университет в САЩ: Две жетви и един ранен (ВИДЕО)

Стрелба в университет в южната част на Съединените щати отне живота на двама души и рани още един, съобщиха официални представители, докато учебното заведение остана под пълна блокада.

Ръководството на Държавния университет на Южна Каролина обяви, че кампусът е бил затворен в 21:15 ч. местно време, след сигнал за стрелба в апартамент в студентския жилищен комплекс Hugine Suites.

„Университетските власти все още не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения“, се казва в изявление на учебното заведение.

Кампусът остава под блокада“, се добавя още в него, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

От ръководството не уточниха дали има задържани във връзка със стрелбата.

Местните правоохранителни органи оказват съдействие на университета, като “патрулират в и около кампуса“, допълват оттам.

Занятията са отменени.

Инцидентът се случва само дни след като 18-годишен нападател уби осем души в средно училище в Британска Колумбия, Канада.

Случаят е поредният в дългата поредица от нападения в учебни заведения в САЩ, където опитите за ограничаване на достъпа до огнестрелно оръжие продължават да се сблъскват с политически застой.

Спасиана Кирилова
