"Оскар"-ите започват тази вечер - ето какво да очакваме

Тази вечер предстои церемонията по раздаването на най-престижните кинонагради в Холивуд - "Оскар". С поглед назад към фаворитите на последните награди /които вече са твърде много дори и за самите актьори/, откровено могат да се набележат тазгодишните фаворити. В центъра на вниманието застават „Жокера“ на Тод Филипс, „1917“ на Сам Мендес, „Ирландецът“ на Мартин Скорсезе, „Имало едно време… в Холивуд“ на Куентин Тарантино, „Брачна история“ на Ноа Баумбах, и „Джоджо Заека“ на Тайка Уайтити.

Голямата изненада на тазвечершната церемония безспорно ще бъде южнокорейската лента "Паразит", който вече има шест номинации за "Оскар". Филмът на Понг Джун Хо получи номинации в категориите за най-добър филм. Според различни кинокритици нищо чудно Хо да бъде удостоен със заветната статуетка като подарък за 100-годишнината на корейското кино. Южнокорейският филм вече получи голямата награда на фестивала „Златна Палма“ в Кан миналата година, както и „Златен Глобус“ за най-добър чуждоезичен филм. При актьорските категории пък прогнозирането на победителите също не е трудно - безспорно основната конкуренция при дамите ще е между Лора Дърн (за „Брачна история„) и Рене Зелуегър („Джуди„). Киноакадемията е поставена пред огромна дилема в актьорските категории за главна мъжка роля, където битката е особено оспорвана - там конкуренти са Антонио Бандерас, Лео ДиКаприо, Хоакин Финикс, и др. При режисьорите ситуацията е същата - изборът между Мартин Скорсезе, Сам Мендес, Куентин Тарантино, Тод Филипс и Понг Джун Хо, също ще е изключително труден.Любопитни факти за церемонията: Най-вероятно Хоакин Финикс няма да може да занесе смокинга си, с който получи наградата на Британската киноакадемия, заради малкото време между двете церемонии. Заради ролята си на Жокера, Финикс е най-очаквания гост на церемонията. - За първи път тази година церемонията по раздаване на престижната статуетка ще се проведе по-рано от обичайното, като мярка срещу ежегодно спадащия й рейтинг.В очакване на тазвечершната церемония изследователите на наградите разкриват любопитни факти пред Би Би Си: - Скарлет Йохансон е едва 12-ят изпълнител с две номинации за "Оскар" за роли в една и съща година. Тя ще се състезава в категориите за главна и поддържаща женска роля за ролите си съответно в "Брачна история" и "Джоджо Заека". Йохансон, обаче, не е единствената с по две актьорски номинации в една и съща година. Такива имат и Сигърни Уивър (през 1989), Ал Пачино (1993), Ема Томпсън (1994), Джейми Фокс (2005), и Кейт Бланшет (2008). - Фаворитка за "Оскар" е бившата "Бриджит Джоунс" - Рене Зелуегър, с ролята си във "Джуди", който, обаче, не е сред номинираните за престижната награда. - Ако спечели Оскар, Синтия Ериво ще достигне постижението на досегашния рекордьор Джейми Фокс, който е най-младият носител на наградите "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони".Ако спечели, 33-годишната актриса ще попълни колекцията си с отличия за телевизия, музика, кино и театър. Синтия Ериво има 2 номинации за наградата - за най-добра актриса за "Хариет" и за песен от филм за тематичното парче "Stand Up". - Режисьорът Сам Мендес е номиниран в категорията за най-добър режисьор. Той спечели отличието за първи път за работата си над филма "Американски прелести" (1999). Наградата му е почти сигурна заради хита "1917", който иначе има общо 10 номинации за наградата. - Семейство режисьори с отделни номинации в една и съща категория - Грета Гъруиг и Ноа Баумбак, които са заедно от 2011 г. и имат дете, се изправят един срещу друг. Сред претендентите за най-добър филма са "Малки жени" на Гъруиг и "Брачна история" на Баумбак. Те са съперници в номинациите в сценарните категории - Гъруиг ще се съревновава за приза за адаптиран сценарий, а Ноа Баумбак - за оригинален. Шансът им да грабнат наградата, обаче, е минимален, тъй като Академията много рядко отличава филми, чийто режисьори не са номинирани. - Джонатан Прайс е единственият сред номинираните петима души за главна мъжка роля, който се превъплъщава в реална личност - папа Франциск във филма "Двамата папи". Останалите му конкуренти - Леонардо ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвър и Хоакин Финикс пресъздават измислени персонажи. - Средната възраст на номинираните в категорията за най-добър поддържащ актьор е 71 години. Иначе досега средната възраст на победителите бе около 49 години. Сега най-млад сред номинираните е 56-годишният Брад Пит, който ще си оспорва отличието с Том Ханкс (63), Джо Пеши (76), Ал Пачино (79) и Антъни Хопкинс (82). И петимата претенденти вече са носители на наградата, като тази на Пит е продуцентска, а на другите - актьорски. - До момента два филма се очертават като фаворити в категорията за най-добър филм - военната драма "1917" и социалната сатира "Паразит". - Авторката на песни Даян Уорън ще е човекът с поредни номинации за Оскар, но нито един спечелен. Дали тази година ще има късмет, ще се разбере на церемонията довечера. -------------------------- Ето и пълния списък с номинирани филми и творци: -------------------------- "Най-добър филм" 1917 (Universal) Пълно ускорение (Fox) Ирландецът (Netflix) Джоджо Заека (Fox Searchlight) Жокера (Warner Bros.) Малки жени (Sony) Брачна история (Netflix) Имало едно време в Холивуд (Sony) Паразит (Neon) -------------------------- "Най-добра мъжка роля" Антонио Бандерас (Pain and Glory) Леонардо ДиКаприо (Имало едно време в Холивуд) Адам Драйвър (Брачна история) Хоакин Финикс (Жокера) Джонатан Прайс (The Two Popes) -------------------------- "Най-добра женска роля" Синтия Ериво (Harriet) Скарлет Йохансон (Брачна история) Сърша Ронан (Малки жени) Чарлиз Терон (Bombshell) Рене Зелуегър (Judy) -------------------------- "Най-добра женска поддържаща роля" Кати Бейтс (Richard Jewell) Лора Дърн (Брачна история) Скарлет Йохансон (Jojo Rabbit) Флоранс Пю (Малки жени) Марго Роби (Bombshell) -------------------------- "Най-добра мъжка поддържаща роля" Том Ханкс (A Beautiful Day in the Neighborhood) Антъни Хопкинс (The Two Popes) Ал Пачино (Ирландецът) Джо Пеши (Ирландецът) Брад Пит (Имало едно време в Холивуд) -------------------------- "Режисура" Понг Джун Хо (Паразит) Сам Мендес (1917) Тод Филипс (Жокерът) Мартин Скорсезе (Ирландецът) Куентин Тарантино (Имало едно време в Холивуд) -------------------------- "Адаптиран сценарий" The Irishman (Стивън Зайлиан) Jojo Rabbit (Тайка Уайтити) Joker (Тод Филипс и Скот Силвър) Little Women (Грета Гъруик) The Two Popes (Антъни Маккартън) -------------------------- "Оригинален сценарий" 1917 (Сам Мендес и Кристи Уилсън) Knives Out (Раян Джонсън) Marriage Story (Ноа Баумбах) Имало едно време в Холивуд (Куентин Тарантино) Паразит (Понг Джун ХоХан Джин-уон) -------------------------- "Международен филм" Corpus Christi (Полша) Honeyland (Северна Македония) Les Miserables (Франция) Pain and Glory (Испания) Паразит (Южна Корея) -------------------------- "Постановка" 1917 Ирландецът Джоджо Заека Имало едно време в Холивуд Паразит -------------------------- "Монтаж" Пълно ускорение (Андрю Бъкланд и Майкъл Макъшърr) Ирландецът (Телма Шунмейкър) Джоджо Заека (Том Игълс) Жокерът (Джеф Грот) Паразит (Янг Джин Мо) -------------------------- "Операторско майсторство" 1917 (Роджър Дикинс) Ирландецът (Родриго Прито) Жокера (Лоурън Шер) Фарът (Жарин Блашке) Имало едно време в Холивуд (Робърт Ричардсън) -------------------------- "Визуални ефекти" 1917 Avengers: Endgame The Irishman The Lion King Star Wars: The Rise of Skywalker -------------------------- "Дизайн на костюмите" Джоджо Заека Имало едно време в Холивуд Ирландецът Жокера Малки жени -------------------------- "Звук" 1917 Ad Astra Пълно ускорение Жокера Имало едно време в Холивуд -------------------------- "Звукови ефекти" 1917 Пълно ускорение Жокера Имало едно време в Холивуд Star Wars: The Rise of Skywalker -------------------------- „Филмова музика“ 1917 (Томас Нюман) Жокера (Хилдур Гуднадотир) Малки жени (Александър Деспла) Брачна история (Ранди Нюман) Star Wars: The Rise of Skywalker -------------------------- "Най-добър пълнометражен документален филм" American Factory (Netflix) The Cave (National Geographic) The Edge of Democracy (Netflix) For Sama (PBS) Honeyland (Neon) -------------------------- "Най-добър късометражен документален филм" In the Absence Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) Life Overtakes Me St. Louis Superman Walk Run Cha-Cha -------------------------- "Грим и прическа" 1917 Bombshell Жокерът Judy Maleficent: Mistress of Evil -------------------------- "Анимационен филм" How to Train Your Dragon: The Hidden World (Dreamworks) I Lost My Body (Netflix) Klaus (Netflix) Missing Link (United Artists Releasing) Toy Story 4 (Pixar) -------------------------- "Късометражен анимационен филм" Dcera (Daughter) Hair Love Kitbull Memorable Sister -------------------------- "Най-добър късометражен игрален филм"Brotherhood Nefta Football Club The Neighbors’ Window Saria A Sister --------------------------"Оригинална музика" „I Can’t Let You Throw Yourself Away“ (Toy Story 4) — Ранди Нюман „(I’m Gonna) Love Me Again“ (Rocketman) — Елтън ДжонБърни Топин „I’m Standing With You“ (Breakthrough) — Даян Уорън „Into the Unknown“ (Frozen 2) — Робърт ЛопесКристен Андерсън-Лопес „Stand Up“ (Harriet) — Джошуа Браян КембълСинтия Ериво.