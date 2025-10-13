Петковден 2025: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Утре, 14 октомври, отбелязваме Петковден. Според православния календар този празникк почита паметта на Света Параскева Търновска, както и на Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с Петковден.

Житие на св. Петка

Тя е родена в град Епиват (на границата между България и Османската империя или близо до бреговете на Черно море) в благочестиво семейство. След като родителите ѝ починали, тя се посветила на аскетичен живот. От детството си била благородна, помагала на бедните, раздавала дрехи на нуждаещите се. Правела поклонения: посещавала Константинопол, покланяла се на светините, живяла близо до храма и дала монашески обети. След това живяла в Йорданската пустиня, прекарвайки там голяма част от аскетичния си път.

14 октомври: Какъв църковен празник е, какво трябва и не трябва да се прави

Според легендата, две години преди смъртта ѝ, ѝ се явил ангел и ѝ казал да се върне в родината си. Тя починала мирно. Мощите ѝ са нетленни и се отличават с многобройни чудеса на изцеление. Мястото на съхранение на мощите е катедралата в Яш (днешна Румъния).

Традиции, обичаи и забрани на Петковден

На Петковден имен ден празнуват всички с имената Петко, Петка, Параскева, Кева, Петя, Петър, Петрана и производните им.

Този ден се свързва с някои обичаи, свързани с овчарството. Овчарите дават последен курбан за годината, на този ден трябва да се извърши последното разплащане за годината с тях. На Петковден се извършва и заплождането на овцете.

На този ден се приготвя обреден хляб, който преди да се сложи на масата се поръсва със светена вода и се прекажда. До обредния хляб на масата се слага мъжка риза, сол и вино. По традиция всеки от семейството трябва да се поклони 3 пъти на хляба, преди той да бъде разчупен. На трапезата задължително трябва да присъстват ястия с овнешко месо, сарми с лозови листа, шкембе.

Петковден 2024 - кога се пада, традиции и обичаи

От този ден започват годежите - св. Петка се счита за покротивител на плодовитостта и брака. Приема се за лоша поличба, ако на този ден се откаже на кандидат жених без основателна причина за това.

От Петковден до Димитровден, който се пада на 26 октомври, е забранено жените да работят с вълна. Това е периодът, в който трае заплождането на добитъка. След приключването му се правят питки и се раздават за раждането на здрави животни.

На Петковден е забранена и домакинската работа. На този ден е обичайно да се четат молитви за здраве.

От Петковден започват така наречените Мръсни дни, които приключват на Димитровден, олицетворяващи сакралната връзка между старата и новата година.

Петковден 2023: Кога се пада?