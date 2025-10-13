Турската централна банка обяви ще емитира ли банкноти с по-висок номинал

Турската централна банка няма планове за емитиране на банкноти с по-висок номинал от сегашния, въпреки инфлацията която обезценява парите, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.

Към настоящия момент банкнотата с най-висок номинал в Турция е 200 турски лири. Това от своя страна създава неудобство у потребителите и търговците заради носенето на голямо количество банкноти при необходимост от плащане в брой.

В официален отговор до изданието от Турската централна банка заявяват, че емитирането на нови банкноти се извършва въз основа както на макроикономически и финансови показатели, така и въз основа на технически оценки. От банката отбелязват също така, че следят развитието на плащанията както с банкноти, така и с други платежни методи, при които не се използват пари в брой.

Към настоящия момент в Турция са пуснати в обращение банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 турски лири, като най-високият номинал възлиза на 4,78 щатски долара.

