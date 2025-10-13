Европейските борси се стабилизират след срива в петък

Европейските фондови пазари започнаха първата за седмицата търговска сесия с повишения. Минните компании и технологичните дружества се представят най-добре днес след срива в петък, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай със "сериозно увеличение" на митата за внос на китайски стоки, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши със 135,09 пункта или 0,56 на сто до 24 376,55 пункта тази сутрин българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна с 51,81 пункта или 0,65 на сто до 7969,81 пункта.

Лондонският FTSE 100 се увеличи с 24,49 пункта или 0,26 на сто до 9451,96 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,65 до 566,98 пункта.

