Карлос Насар остана извън Топ 5 в класацията за Щангист №1 на Световното първенство

Феноменът на българските щанги Карлос Насар продължава да бъде безспорен фаворит в своята категория. Преди дни 21-годишният тежкоатлет отново изуми света с уменията си, завоювайки трета световна титла. Насар триумфира в новата олимпийска категория до 94 кг на Световното първенство във Фьоде, Норвегия. Макар че изпита сериозни трудности и остана без медал в изхвърлянето, той показа, че няма конкуренция и постигна нов световен рекорд в изтласкването - 222 кг. С двубой от 395 кг Карлос стъпи на върха за пореден път.

Успехът на Насар отреди на България 8-ото място в класирането по медали от двубоя на Световно първенство. №1 по отличия от шампионата е отборът на Северна Корея. Щангистите от КНДР завоюваха общо 9 отличия - 5 златни, 3 сребърни и 1 бронзово. На второ място е Колумбия с 5 медала (1-1-3), а на трето Тайланд с 4 (1-1-2). Поне по един медал на първенството са спечелили 24 държави, сред които и България, от участвалите 87 нации.

ОЩЕ: Карлос Насар крепи щангите ни - България няма друг световен шампион от 18 години

Карлос Насар е шести в класацията за щангист №1 на първенството. Той събра 991.6350 точки за тази позиция. Първото място бе поделено от няколко състезатели. Това са поставилите световни рекорди в двубоя на своите категории Мухамед Йозбек (кат. 65 кг), Йейсон Лопес (кат. 88 кг), Рики Джунианся (кат. 79), Виирафон Уичума (кат. 71 кг) и Акбар Джураев (кат. 110 кг), които имат пълния актив от 1000 т. по официалната система на IWF "Роби". При жените този приз е разделен между четири севернокорейски тежкоатлетки - Кук Сонг (69 кг), Ил Ким (58), Сонг Ри (48) и Сук Ри (63), както и американката Оливия Рийвс (кат. 77 кг).

ОЩЕ: Паричната премия, която Карлос Насар ще получи от държавата за световната титла в щангите