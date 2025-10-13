Войната в Украйна:

Карлос Насар остана извън Топ 5 в класацията за Щангист №1 на Световното първенство

13 октомври 2025, 14:26 часа 598 прочитания 0 коментара
Карлос Насар остана извън Топ 5 в класацията за Щангист №1 на Световното първенство

Феноменът на българските щанги Карлос Насар продължава да бъде безспорен фаворит в своята категория. Преди дни 21-годишният тежкоатлет отново изуми света с уменията си, завоювайки трета световна титла. Насар триумфира в новата олимпийска категория до 94 кг на Световното първенство във Фьоде, Норвегия. Макар че изпита сериозни трудности и остана без медал в изхвърлянето, той показа, че няма конкуренция и постигна нов световен рекорд в изтласкването - 222 кг. С двубой от 395 кг Карлос стъпи на върха за пореден път.

 

Успехът на Насар отреди на България 8-ото място в класирането по медали от двубоя на Световно първенство. №1 по отличия от шампионата е отборът на Северна Корея. Щангистите от КНДР завоюваха общо 9 отличия - 5 златни, 3 сребърни и 1 бронзово. На второ място е Колумбия с 5 медала (1-1-3), а на трето Тайланд с 4 (1-1-2). Поне по един медал на първенството са спечелили 24 държави, сред които и България, от участвалите 87 нации.

ОЩЕ: Карлос Насар крепи щангите ни - България няма друг световен шампион от 18 години

Карлос Насар

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Карлос Насар е шести в класацията за щангист №1 на първенството. Той събра 991.6350 точки за тази позиция. Първото място бе поделено от няколко състезатели. Това са поставилите световни рекорди в двубоя на своите категории Мухамед Йозбек (кат. 65 кг), Йейсон Лопес (кат. 88 кг), Рики Джунианся (кат. 79), Виирафон Уичума (кат. 71 кг) и Акбар Джураев (кат. 110 кг), които имат пълния актив от 1000 т. по официалната система на IWF "Роби". При жените този приз е разделен между четири севернокорейски тежкоатлетки - Кук Сонг (69 кг), Ил Ким (58), Сонг Ри (48) и Сук Ри (63), както и американката Оливия Рийвс (кат. 77 кг).

ОЩЕ: Паричната премия, която Карлос Насар ще получи от държавата за световната титла в щангите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес