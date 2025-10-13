Войната в Украйна:

Тръмп към Путин: Като не искаш край на войната в Украйна, пращам им "Томахоук"

"Имат нужда от системи Patriot ("Пейтриът") много силно. Искат да получат и "Томахоук" - говорихме за това. Не знам, може би ще трябва да говоря с Русия за "Томахоук". Дали руснаците ще искат "Томахоук" в тази посока - не мисля. Казах на президента Зеленски това, защото "Томахоук" ще са нова стъпка в повишаването на напрежението" - това заяви американският президент Доналд Тръмп от борда на Air Force One.

На директен въпрос дали ще говори с руския диктатор Владимир Путин, Тръмп отговори така: "Може да му кажа така - ако тази война няма да свършва, ще им пратя ракети "Томахоук". "Томахоук" е невероятно оръжие. Честно казано Русия няма нужда да става така. Може да не пратим, може да пратим - искам да видя край на войната".

Припомняме, че през почивните дни Тръмп и Зеленски говориха на два пъти по телефона, като и в двата случая "Томахоук" беше основна тема на разговорите. А реакцията на Кремъл е видима - Русия със сигурност не иска тези ракети да дойдат в Украйна и да бъдат използвани от Киев. "Работим по въпроса, разчитаме на такова решение, но ще видим", каза и украинският президент Володимир Зеленски за перспективата Украйна да получи "Томахоук":

Ивайло Ачев
