За първи път "малки зелени човечета" на границата на членка на НАТО: Какво значи това

За първи път руският диктатор Владимир Путин изпрати т.нар. "малки зелени човечета" на границата между Русия и Естония, която е членка на НАТО. Това показва, че Русия вече е на фаза 0 от информационно-психологическата си подготовка за евентуална предстояща война с Алианса. Това коментира в доклада си от 12 октомври американският мозъчен център Институт за изучаване на войната (ISW). Това е именно етапът, в който Москва подготвя всички необходими информационни и психологически условия като предварителен етап преди избухването на евентуална открита война. Припомняме, че инцидентът стана в Естония, която затвори достъпа до кратък участък от магистралата по границата, заради "засилена активност" от страна на руските граничари.

"Това събитие бележи първия път, когато ISW наблюдава "малки зелени човечета", действащи близо до страна от НАТО, като част от кампанията "Фаза 0", се казва в доклада. Припомняме, че - т.нар. "зелени човечета" - руски спецчасти и десантчици, действащи без опознавателни знаци, се появиха за първи път в Украйна през 2014 г., когато превзеха ключови обекти, като летища и военни бази, на полуостров Крим.

Както ISW вече е отбелязвал, "Фаза 0" е началният етап от подготовката за по-мащабна война – по-специално, потенциална въоръжена конфронтация между Русия и НАТО.

Междувременно днес ръководителят на германското външно разузнаване Мартин Йегер предупреди, че Путин може да започне война с Европа във всеки един момент. "Няма нужда да чакаме до 2029 г.", каза той пред депутати, цитиран от Bloomberg.

Русия умишлено тества устойчивостта на страните от НАТО и може да ескалира до "гореща конфронтация" във всеки един момент, подчерта той.

И добави, че Москва вече гледа на Европа като на воюваща страна.

"Нашият противник не познава мир или отдих и не можем да си позволим да седим безучастно и да предполагаме, че евентуална руска атака няма да започне преди 2029 г. Днес вече сме под обстрел", бе категоричен той.

