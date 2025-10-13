Да подадем ръка на Иванка в борбата ѝ с болестта

Иванка Брайкова е обична съпруга и майка на две прекрасни деца. За съжаление преди няколко месеца чува страшната диагноза - рак на гърдата с метастази. Животът на Иванка и семейството ѝ се преобръща. В Турция лекарите дават надежда за живот и възможност за лечение, което ще спаси живота на Иванка. За съжаление цената е непосилно висока за нейното семейство и нямат възможност да съберат средствата сами.

"Мечтая отново да бъда здрава, да се усмихвам и да прекарвам дните си както преди - със семейството. Моля всеки, който има възможност да ми помогне, да ми даде шанс да се преборя с рака и да остана със семейството си. За мен всяко дарение и всяка подкрепа са крачка към моето лечение. От сърце аз и семейството ми благодарим на всички, които ще се включат и ни подадат ръка в този труден момент." призовава Иванка.

След преминаването на първа химиотерапия в Турция вече има намаление на туморните маркери на половина. Следващото пътуване е насрочено за 22 октомври и Иванка и семейството ѝ се надява на още добри новини.

