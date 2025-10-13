Как ще се търси отговорност от Путин за военните престъпления: Защо Кая Калас пристигна в Киев

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пристигна тази сутрин в украинската столица. Разговорите в Киев, които ще се водят днес, ще имат за тема военната и финансовата помощ за Украйна, енергийната сигурност на страната, особено предвид приближаващата зима, и как да бъде накарана Русия и в частност диктатора Владимир Путин да понесат своята отговорност за военните престъпления.

"Украинците вдъхновяват света със своята смелост. Тяхната устойчивост изисква пълната ни подкрепа", пише Калас в социалната мрежа Х, публикувайки снимка от жп гарата в Киев.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support.



I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine's energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes.

На 9 октомври Калас заяви, че Украйна не може сама да отблъсне Русия и да си върне загубените територии; за да го направи, й е необходима подкрепата на Европейския съюз. Тя увери, че Брюксел възнамерява да увеличи военната помощ за Киев.

Припомняме, че преди месец тя обяви в европейския парламент каква сума до момента е предоставил ЕС на Украйна от 2022 г. насам - до септември сумата е достигнала близо 169 милиарда евро.