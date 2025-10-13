Русия изстрелва дронове към Европа от "сенчестия" си флот

Русия използва т.нар. "сенчест флот", за да изстрелва дронове в европейското въздушно пространство. Това заяви пред Financial Times Славомир Ценцкевич, директор на Бюрото за национална сигурност на полския президент. По думите му Москва комбинира морски, кибер и агентурни операции, за да дестабилизира европейските държави.

Дронове от руски танкери

Според Ценцкевич, разузнавателните служби на Полша, Дания, Германия и Норвегия вече са засекли дронове, изстрелвани от руски танкери. „Те потвърждават, че сенчестият флот – съставен основно от стари руски кораби, които пренасят контрабанден петрол – се използва от Русия за безпилотно разузнаване“, казва той. Още: Полицията в Германия ще може да сваля незаконни дронове

През последните седмици неидентифицирани дронове са засичани край летища, военни бази и заводи в Дания, Норвегия, Германия и Белгия. През септември френските власти задържаха танкер от руския сенчест флот, вече спиран и в Естония през пролетта. Корабът, плаващ под фалшив флаг, е заподозрян в шпионаж и изстрелване на дронове. Капитанът му ще се яви пред френски съд през февруари. Европейският съюз подготвя законови основания за задържане на подобни кораби.

Кибервойна и саботажи в Полша

Шефът на полското бюро за сигурност посочва, че Русия води „реална кибервойна“ срещу Полша. Руски хакери вече са атакували критична инфраструктура, включително водоснабдителни системи. "В киберпространството Полша е във военно състояние с Русия – това вече не е просто заплаха", заявява Ценцкевич.

Според него руското разузнаване организира и серия саботажи – от палежи и експлозии до логистични атаки. Москва все по-често използва агенти, на които плаща в криптовалута. Полският парламент подготвя закон за по-строг контрол върху криптотранзакциите. Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Полските власти съобщават за десетки случаи на шпионаж и саботаж през последните три години. Сред задържаните има украинци и местни жители, вербувани от руските служби.

Наскоро прокуратурата започна разследване срещу украинец, заподозрян в сътрудничество с руското ГРУ. Той е пренасял експлозиви от Литва, скрити в консерви с царевица. По думите на Ценцкевич това е „вероятно планирана терористична операция“, при която взривните устройства е трябвало да бъдат монтирани на дронове и използвани като бомби.

Миналата седмица Варшава екстрадира в Киев 16-годишен украинец, обвинен в подпомагане на руските служби при вербуването на други тийнейджъри за терористични действия.