По време на управлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел страната е изиграла роля в подсилването на руската армия, твърди разследване на списание Der Spiegel. Според изданието, Берлин не само е поддържал икономически връзки с Москва, но и е съдействал за модернизацията на руските въоръжени сили, дори след войната в Грузия през 2008 г.

Сътрудничество с Rheinmetall

През 2011 г. германският оръжеен концерн Rheinmetall, с подкрепата на правителството на Меркел, подписва договор с руското министерство на отбраната за изграждане на модерен боен учебен център в Мулино, на стойност около 1 милиард евро. Там е предвиждано да се обучават до 30 000 руски войници годишно с помощта на немски технологии, лазерни системи и специализиран софтуер. Още: Новият капан на Путин: набиране на войници не с пари, а с обещания, че няма да ходят в Украйна

Според Spiegel, проектът е бил активно насърчаван от германските власти, които са вярвали, че военното сътрудничество ще създаде доверие и ще допринесе за „осигуряване на мира“. Министърът на отбраната по това време Томас де Мезиер е подкрепил идеята за „силна и модерна руска армия“, аргументирайки се с нуждата от партньорство и прозрачност.

Един от руските генерали, ръководещи проекта, е бил Валерий Герасимов – днес началник на Генералния щаб и основен стратег на пълномащабната инвазия в Украйна. Германските медии припомнят, че именно под негово командване през 2022 г. Русия започна агресията си срещу Киев.

След анексирането на Крим през 2014 г. официалното сътрудничество между Германия и Русия е спряно, но дотогава руската армия вече е разполагала с достъп до германски технологии и методи за обучение. Rheinmetall дори е завел дело, настоявайки за компенсация, тъй като произведеното оборудване за Русия вече е било готово и складирано.

През 2021 г. центърът в Мулино все пак започва да функционира — без участието на Германия, но изцяло по германски модел. Именно там се провеждат и големите руски и беларуски маневри „Запад 2021“, смятани за генерална репетиция за инвазията в Украйна. Още: В Татарстан орязаха 7 пъти бонусите да станеш войник в армията на Путин

Припомняме, че Ангела Меркел беше канцлер на Германия от 2005 до 2021 г. и често е определяна като основен посредник между Запада и Русия. След анексията на Крим тя подкрепя санкции срещу Москва и участва в Минския процес, но дългогодишната ѝ политика на диалог с Кремъл днес е подложена на остра критика.

Скандал избухна и след нейно интервю за унгарското издание Partizan на 3 октомври, където тя заяви, че Полша и балтийските държави косвено носят вина за пълномащабното нахлуване през 2022 г., защото през 2021 г. са блокирали неин план за диалог между ЕС и Русия. Изказването ѝ предизвика силна реакция от Варшава, Вилнюс, Рига и Талин.

Въпреки това, Deutsche Welle отбеляза, че в цялото интервю Меркел многократно е посочила Русия като основен агресор и е подчертала значението на дипломатическите усилия наред с военните мерки. Още: Z-патриот кратко и ясно: Животът на руския щурмовак на фронта е само 12 дни

Обратът след началото на войната

След началото на пълномащабната война Берлин изцяло променя политиката си. През февруари 2024 г. канцлерът Олаф Шолц и министърът на отбраната Борис Писториус откриват нов завод на Rheinmetall в Долна Саксония, който произвежда боеприпаси за Бундесвера и украинската армия. Парадоксално, мястото, където някога са се обучавали руски военни, днес служи за укрепване на европейската и украинската отбрана. „Как са се променили времената“, заключава Spiegel.

