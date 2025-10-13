Решението за Украйна минава през твърди санкции и сигурни гаранции

След десет години конфликт с Русия и четири години активни военни действия, Украйна разбираемо не се доверява на Москва да спазва прекратяване на огъня. Преди да подпише подобно споразумение, Киев иска уверения от ключовите си партньори, че в случай на руска атака, Украйна няма да бъде изоставена на произвола на съдбата си и няма да бъде принудена да се защитава.

За да отговорят на искането на Киев, някои съюзници предлагат гаранции по модела на член 5 от Северноатлантическия договор, който гласи, че нападение срещу една страна от НАТО се счита за нападение срещу всички нейни членове. Други препоръчват разполагането на европейски войски в Украйна, така че подобни гаранции да могат да бъдат подкрепени със сила. Тези предложения обаче са ненадеждни. Съюзниците от НАТО твърдо отказват да се намесят директно във войната, като дават всякакви обещания за борба с Русия, ако избухне нов конфликт, изключително неубедителни. Кремъл знае това по-добре от всеки друг и подобен блъф няма да го възпре.

Американските и европейските лидери могат да предоставят на Украйна реални гаранции след войната. Но за да го направят, те ще трябва да изпълнят надеждни обещания. Това означава, че ако Русия наруши прекратяването на огъня, те ще действат по-решително, отколкото го правят в момента. С други думи, ако Москва отново атакува Украйна, нейните съюзници ще наложат нови санкции на Русия, ще предоставят нова финансова подкрепа на Киев и ще предложат военна помощ, далеч надхвърляща тази, която биха предложили в мирно време. Съединените щати и техните съюзници ще кодифицират тези ангажименти в закон и ще установят механизми за тяхното изпълнение. Още: Полският външен министър цитира историята и даде рецепта как да се преговаря с Путин

Тези гаранции със сигурност не отговарят на задълженията, посочени в член 5. Но в комбинация с мирни мерки, които укрепват украинската армия (която ще остане основният възпиращ фактор на Киев), те въпреки това ще повлияят на сметките на Кремъл. Следователно, САЩ и Европа могат да гарантират, че подновената агресия ще стане непосилно скъпа за Русия, без да се прибягва до пряка намеса.

Убедителност и лековерие

Страните от НАТО положиха огромни усилия, за да помогнат на Киев да се противопостави на инвазията на Москва през февруари 2022 г. Сред многобройните други мерки, те наложиха все по-строги санкции на Русия, предоставиха на Украйна жизненоважна разузнавателна информация и ѝ доставиха съвременни оръжия. Но те заявяваха, че нямат намерение да воюват с ядрена сила заради Украйна и отказаха да изпращат войници там. Страните от НАТО също отказаха да предложат на Киев членство в Алианса. И няма да позволят на Украйна да използва доставените оръжия по начини, които биха могли директно да въвлекат членовете на НАТО във военни действия.

Новите ангажименти на няколко европейски държави за изпращане на войски в Украйна след споразумение за прекратяване на огъня може да показват, че този подход се променя. "Гарантираните сили за подкрепа", както ги наричат ​​европейските лидери, обаче е малко вероятно да бъдат многобройни. Европа отказа да се бие с Москва на страната на Киев, защото това противоречи на основните ѝ национални интереси за сигурност. Европейската общественост също така последователно се противопоставя на пряката намеса. Още: "Двама старци си бъбрят": Зеленски за мирното предложение на Лукашенко към него и Путин (ВИДЕО)

Съединените щати и Европа не са готови да се бият за Украйна. Те обаче очевидно са готови да наложат санкции на Русия и да предоставят на Киев нападателни оръжия, финансова подкрепа и разузнавателна информация. Двустранните споразумения за сигурност, подписани през 2024 г. между Украйна и нейните ключови международни партньори, ангажират много членове на НАТО (включително Съединените щати) да предоставят последователно такава помощ както по време, така и след военни действия. Но Украйна се нуждае и от ангажимент, че нейните партньори значително ще увеличат подкрепата си, в случай че в бъдеще се случи руска агресия.

Санкциите са най-непосредственият инструмент. Като част от преговорите за уреждане с Москва, САЩ и Европа вероятно ще се споразумеят да премахнат някои от икономическите ограничения. Но ако Москва наруши споразумението, ще трябва да бъдат спрени отново руските банки от SWIFT, международната система за банкови преводи. Те ще трябва също така да въведат отново пълен контрол върху износа на стоки с двойна употреба и високотехнологични продукти, да възстановят забраната за инвестиции, както и да наложат строги ценови ограничения върху износа на петрол. Първоначално те биха могли да замразят всички руски активи, държани в чужбина; на втория етап биха могли да разширят санкциите до корабоплаването, застраховането и търговията със стоки; а след това биха могли да наложат вторични санкции на организации в трети страни, особено на тези, които подкрепят военните усилия на Русия чрез покупки на петрол и газ.

Разбира се, само санкциите не могат да спрат руските танкове. За да направи това, Украйна ще се нуждае от повече оръжия. Ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня, Съединените щати и Европа ще се откажат от мащабни доставки на офанзивни оръжия за Украйна и вместо това ще ѝ предоставят оръжия, включително за противовъздушна отбрана, противотанкови системи и дронове. Ако Русия наруши споразумението, партньорите на Киев бързо ще увеличат доставките си на офанзивни оръжия. Те ще трябва да снабдят страната с ракети с голям обсег, като американските ATACMS и френско-британските Storm Shadow. Те ще трябва да ускорят доставката на бойни самолети, бронирани машини, дронове с голям обсег и артилерия. Те също така ще трябва да премахнат съществуващите ограничения върху обхвата на целите и да позволят на Киев да използва предоставените системи срещу военни обекти в Русия. Те също така ще трябва да предоставят разузнавателна информация за удари срещу руски сили. Още: Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

Последният инструмент за надеждна гаранция за сигурност ще бъде финансовата помощ. Войната е изпитание не само за военните способности, но и за икономическата устойчивост, а Украйна ще се нуждае от финансова помощ, за да се задържи на повърхността по време на бойни действия. Следователно, държавите от Г-7 ще трябва да създадат постоянен стабилизационен фонд за Украйна, който би могъл драстично да увеличи помощта за Киев. Ако Русия и Украйна сключат мир, фондът ще плати за възстановяването на Украйна и ще предложи макроикономическа помощ. Но ако Русия възобнови атаките си, фондът ще предостави мащабна бюджетна помощ и ще финансира военното производство, което ще позволи на Украйна да продължи борбата толкова дълго, колкото е необходимо, пише Foreign Affairs.

Гаранция за връщане на парите

От началото на войната чуждестранната помощ за Украйна се предоставя по преценка на страните-донори и често е била забавяна поради продължителни политически спорове. За да се гарантира ефективността на гаранциите за сигурност, те трябва да бъдат стабилни и да се прилагат бързо и автоматично. Следователно гарантите за сигурността на Украйна трябва да установят ясни механизми, договорени принципи за тяхното прилагане, както и финансови и правни инструменти, които ще гарантират, че всяка държава ще изпълнява задълженията си.

Съюзниците на Украйна могат да постигнат това, като кодифицират задълженията си в рамките на закона. Вашингтон, например, би могъл да приеме закон, предвиждащ автоматично налагане на санкции срещу Русия и предоставяне на средства на Украйна в случай на подновяване на руските военни действия. Европейският съвет следва да одобри подобен механизъм. Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

За да се осигури бързото предоставяне на необходимата военна помощ на Украйна в случай на подновяване на руска офанзива, Съединените щати и Европа трябва да подпишат постоянни договори със своите отбранителни индустрии за производство на ракети с голям обсег, съвременни самолети, артилерийски системи и други оръжия.

Гаранциите за сигурност, основани на подновени санкции, финансиране и доставки на оръжие, не биха били толкова грандиозни и решителни, колкото разпоредбите на Член 5 на НАТО, Но за Киев това са илюзии, а не реални възможности. Украинците не бива да очакват САЩ и Европа да направят в бъдеще това, което са отказвали да направят през последните десет години.

Тези мерки, напротив, са надеждни именно защото НАТО вече демонстрира готовността си да ги приеме. Те могат да дадат увереност на Украйна, че няма да бъде изоставена на произвола на съдбата, без да бъде обзета от фалшива надежда. Тези гаранции ясно и недвусмислено ще покажат на Русия, че атаката автоматично ще доведе до наказание. Заедно с въоръжените сили на Украйна, те ще помогнат за възпиране на Кремъл и ще осигурят траен мир. Още: Украинско проучване: Мнозинството граждани вярва в победата и отхвърля руския "мирен план"

Автори: Самюъл Чарап и Джереми Шапиро

Превод: Ганчо Каменарски